Suriye’de rejim güçlerinden İdlib'e saldırı: 7 kişi öldü
Suriye’de rejim güçlerinin İdlib kırsalına düzenlediği topçu bombardımanında 7 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin yaralandığı bildirildi.17 Nisan 2018 Salı 19:14
Suriye rejim güçleri İdlib doğu kırsalında Tal al-Shih Çiftliği ile güney doğu kırsalındaki Maasran köyünü ağır topçu bombardımanı tuttu. Bombardımanda Tal al-Shih Çiftliğinde bir anne ve iki çocuğunun yer aldığı 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Maasran köyünde ise 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Esad güçlerinin saldırısı sonrasında çok sayıda evin hasar gördüğü belirtildi.
Sivil savunma ekiplerinin olay yerine gittiği bildirildi.
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