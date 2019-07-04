Suriye'de rejim bölgesinde patlama: 3 ölü Esed rejimi kontrolündeki Süveyde il merkezinde meydana gelen patlamada 3 sivil öldü, 7 sivil yaralandı

ANKARA (AA) - Suriye'nin güneyinde Beşşar Esed rejiminin kontrolündeki Süveyde ilinde meydana gelen patlamada 3 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı. Esed rejiminin haber ajansı SANA, ülkenin güneyindeki Süveyde il merkezinde dün akşam saatlerinde bir motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirildiğini bildirdi. Aracın patlaması sonucu 3 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı. Süveyde il merkezinde geçen yılın temmuz ayında terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda yaklaşık 150 kişi ölmüştü.



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