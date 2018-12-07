0553 313 94 23

"Suriye'de PKK yöneticilerinden habersiz hiçbir eylem olmaz"

Gaziantep'te farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda yakalanan terör örgütü mensuplarının ifadeleri, PKK/KCK ile PYD/YPG/HPG'nin ilişkisini bir kez daha gün yüzüne çıkardı- Terörist O.Ö'nün ifadesinden:- "HPG, PKK/KCK'nın silahlı koludur, YPG ise Suriye uzantısıdır. Bu iki örgütün birbirinden farkı yoktur. Bunlar resmi olarak bilinmesin diye farklı olarak adlandırılmıştır. İkisi de PKK/KCK'ya bağlıdır"- Terörist A.Ö:- "Her iki örgüt de birbiriyle bağlantılı ve aynı ideolojiye inanırlar. Türkiye'de faaliyet yürütüp Suriye'de YPG'ye katılanlar 'kadrolu' olarak adlandırılır ve bunlar YPG'de genelde yönetici konumundadır ve değerlidirler"- Terörist F.K:- "Suriye'de HPG aslında YPG'nin üst birimidir. Orada HPG tarafından alınan silahlı eylem kararları YPG tarafından eyleme dönüştürülüyor. Sonuç olarak hepsi PKK'ya bağlıdır. PKK yöneticilerinden habersiz hiçbir eylem olmaz. Tüm eylem ve faaliyetler onların bilgisi ve isteği dahilindedir"

07 Aralık 2018 Cuma 11:45
"Suriye'de PKK yöneticilerinden habersiz hiçbir eylem olmaz"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep'te farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda yakalanan terör örgütü üyelerinin ifadeleri, PKK/KCK ile PYD/YPG/HPG'nin ilişkisini bir kez daha göz önüne serdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Suriye sınırı ve kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan örgüt üyelerinin verdiği bilgiler, PKK ve onun çatısı altında farklı isimlerle faaliyet gösteren uzantılarının ilişkilerini ortaya çıkardı.

"Terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak" suçlarından tutuklanan C.K, ifadesinde, 2013'te PKK'ya katılarak, çeşitli eylem ve faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

PYD/YPG'ye destek olmak için Şubat 2015'te arkadaşıyla yasa dışı yollarla Afrin'e gittiğini bildiren C.K, "Tel örgüden Suriye'ye geçince örgütün verdiği 'ateş buz' (metamfetamin) maddesini kullandık, daha cesaretli olmak için. Gittiğimiz köyde bizi YPG'liler karşıladı. Sabah olunca Afrin'e gittik ve orada YPG kıyafeti giyip eğitim aldık. Daha sonra YPG adına çeşitli faaliyetlerde bulunduk. Daha önce Suriye'ye geçen arkadaşım H.S. ise bildiğim kadarıyla Kobani'de YPG içerisinde silahlı faaliyet yürütürken öldü." ifadelerini kullandı.

Tutuklu terörist O.Ö. de PKK adına Türkiye'de çeşitli faaliyetlerde bulunduktan sonra 2017'de örgütün talimatıyla Suriye'ye geçtiğini kaydetti.

Terör örgütünün uluslararası alanda zora girmemek için çeşitli isimler kullandığına dikkati çeken O.Ö, "HPG, PKK/KCK'nın silahlı koludur, YPG ise Suriye uzantısıdır. Bu iki örgütün birbirinden farkı yoktur. Bunlar resmi olarak bilinmesin diye farklı olarak adlandırılmıştır. İkisi de PKK/KCK'ya bağlıdır." şeklinde bilgi verdi.

- "PKK'dan YPG'ye katılanlar 'kadrolu' olarak adlandırılır"

Şanlıurfa 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan terörist A.Ö. ise PKK ve YPG'nin amaçlarının ortak olduğunu vurguladı.

Türkiye'de PKK adına eylem ve faaliyet yürüttükten sonra Suriye'ye geçip YPG'ye katılan teröristlerin daha çok değer gördüğünü ifade eden A.Ö, şu bilgileri paylaştı:

"Bu taktiğin amacı, Türkiye'den Suriye'ye daha çok kişinin gelmesini teşvik etmektir. Çünkü her iki örgüt de birbiriyle bağlantılıdır ve aynı ideolojiye inanırlar. Türkiye'de faaliyet yürütüp Suriye'de YPG'ye katılanlar 'kadrolu' olarak adlandırılır ve bunlar YPG'de genelde yönetici konumundadır ve değerlidirler."

Şanlıurfa 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Suriyeli F.K. ise örgütün içinde PKK, PYD, YPG, HPG, SDG gibi ayırımlar bulunmadığını vurguladı.

Tüm bu örgütlerin PKK'nın emrinde olduğunu anlatan terörist F.K, "Suriye'de HPG aslında YPG'nin üst birimidir. Orada HPG tarafından alınan silahlı eylem kararları YPG tarafından eyleme dönüştürülüyor. Sonuç olarak hepsi PKK'ya bağlıdır. PKK yöneticilerinden habersiz hiçbir eylem olmaz. Tüm eylem ve faaliyetler onların bilgisi ve isteği dahilindedir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 11:45
  1. Gaziantep
  2. operasyon
  3. PKK
  4. PYD
  5. Suriye
  6. terörist
  7. terörist ifadesi
  8. YPG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    1. Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
    2. Adana'daki tefeci operasyonu
    3. “Abdullah Gül birlikteliği sonlandırsa..
    4. Eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye..
    5. Demirtaş'ın yargılandığı davalar..
    6. Rütbelerini teröristbaşı Gülen takmış!
    7. Döviz kurları
    8. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    9. Maxx Royal Cup Golf Turnuvası
    10. "Patent başvuru sayısı 60 bine ulaştı"
    11. İstanbul'da uyuşturucu operasyonları
    12. Fransa'da Sarı Yeleklilerin eylemleri
    13. ANALİZ - Alman otomotiv devleri..
    14. Uyuşturucu çetesinden akılalmaz..
    15. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı
    16. Teröristler kirli ilişkiyi itiraf..
    17. "Şampiyon Ahmet" engel tanımıyor
    18. Gönül verdiği kentin takımını yaşatmak..
    19. Peugeot SUV 3008'e dayanıklılık..
    20. Suudi Arabistan uzaya iki uydu gönderdi
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    Sırrı Süreyya Önder teslim oldu!
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    FETÖ'nün sapkınlığında sınır yok! Peygamber...
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    Avrupa'yı karıştıran tehdit: Askeri müdahalede bulunuruz
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    KKTC'de afet! "Şalterleri kapatın, evden çıkmayın"
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor
    Danıştay'da skandal hamle! 28 Şubat zihniyeti başörtüsü yasağını geri getiriyor

    Günün Karikatürü

    7 Aralık 2018
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin İstanbul'daki oy oranı
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."
    Gururlandıran mesaj! "Allah bize Türkleri gönderdi ve..."