Suriye’de patlama: En az 20 ölü Suriye’nin Deyrizor kentinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Suriye’nin Deyrizor kentinde meydana gelen bombalı saldırı sonucu en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Suriye’nin doğusunda bulunan Deyrizor kentinde bomba yüklü bir aracın uzaktan kumandayla patlatılması sonucu en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Saldırının El Ömer’de petrol sahasında çalışan işçileri hedef aldığı kaydedildi.

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