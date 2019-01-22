Suriye'de patlama! Çok sayıda yaralı var Suriye'nin Lazkiye kentinde bombalı araç patladı. Olayda çok sayıda kişi yaralandı.

Reuters'ın verdiği son dakika bilgisine göre; Suriye Lazkiye'de bombalı araç infilak etti. Meydana gelen olayda çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıntılar geliyor...

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