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Dünya

Suriye'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

2020-04-28 17:04:00 - 2020-04-28 17:14:45
Suriye'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saldırılar nedeniyle çevredeki dükkan ve arabaların büyük hasar gördüğü belirtildi.

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