Suriye'de patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suriye'nin Afrin ilçesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.
Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Yerel kaynaklar, patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Saldırılar nedeniyle çevredeki dükkan ve arabaların büyük hasar gördüğü belirtildi.