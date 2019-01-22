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"Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgede ana aktör Türkiye"

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Politbüro Üyesi Müslim Muhammed, Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge planında en önemli rolü Türkiye'nin oynadığını belirtti

22 Ocak 2019 Salı 10:15
"Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgede ana aktör Türkiye"

Suriye Kürdistan Demokrat Partisi Politbüro Üyesi Müslim Muhammed, Fırat'ın doğusunda kurulacak güvenli bölgede Türkiye'nin ana aktör olduğunu söyledi.

Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de güvenli bölge planının başlıca aktörü olduğunu belirten Muhammed, "Suriye'de Rusya, İran ve diğer ülkelerin etkinliği olmasına rağmen güvenli bölgenin oluşturulmasında ana aktörler Türkiye ve ABD'dir." dedi.

Bölge halkının söz konusu plana olumlu baktığına dikkati çeken Muhammed, ancak Suriyeli Peşmergelerin ülkeye dönerek güvenli bölgede görev alması gerektiğini dile getirdi.

- "Suriyeli Peşmergeler güvenli bölgede konuşlanmaya hazır"

Suriye Kürt Ulusal Konseyi IKBY Temsilcisi Nuri Brimo da Suriyeli Peşmergelerin Türkiye ile barış mesajı taşıdığını belirtti.

Brimo, "Suriyeli Peşmergeler Suriye'de oluşturulacak güvenli bölgede konuşlanmaya hazır. Suriyeli Peşmergelerin konuşlanması bölgenin istikrarına katkı sağlayacak. Bunlar, geçmişte DEAŞ'a karşı mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Güvenli bölge planının tüm bölgenin çıkarına olacağını söyleyen Brimo, güvenli bölge oluşturulmasının Suriye'deki iç savaşın bitirilmesinde etkili olacağını ifade etti.

Suriye'de onlarca silahlı güç bulunduğunu dile getiren Brimo, "Ancak bu silahlı grupların çoğunun Suriye'ye yıkım ve istikrarsızlıktan başka katkısı olmadı." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suriye'de "20 mil" (32 kilometre) derinlikte bir güvenli bölge kurulmasından söz etmişti. Açıklamanın ardından Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi yaparak, konunun detaylarını değerlendirmişti.

- Suriyeli Peşmergeler kimdir?

Irak'ın Erbil ve Duhok kentindeki askeri kamplarda 2012 yılından bu yana eğitim gören Suriyeli Peşmergelerin sayısının yaklaşık 8 bin civarında olduğu biliniyor.

Suriyeli Peşmergeler, o tarihten bu yana terör örgütü PYD/PKK engel olduğu için Suriye'ye dönemiyor.

Suriye'de PYD/PKK tarafından KDP'ye yakın olmaları gerekçe gösterilerek ülkelerine sokulmayan Suriyeli Peşmergeler, DEAŞ saldırılarının başlamasıyla birlikte Musul vilayetiyle Irak-Suriye sınırı üzerindeki operasyonlara katılıyordu.

Söz konusu Peşmergeler, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) bünyesindeki Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin silahlı gücü olarak da biliniyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 10:15
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