Suriye’de okul çevreleri İHH projesiyle ağaçlandırılıyor İHH'nın "Suriye’de Ağaç Kardeşliği Projesi" kapsamında Suriye'nin kuzeyinde onarılan okulların çevresine 7 bin ağaç dikildi

AZEZ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Kilis ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesindeki okulların çevresine 7 bin ağaç dikti. Proje hakkında AA muhabirine açıklama yapan İHH Kilis basın biriminden Yakup Alaca, "Amacımız doğa ve ağaç sevgisiyle, savaşın çocuklarını rehabilite etmek." dedi. Türkiye’nin desteğiyle onarılarak eğitime yeniden kazandırılan okullarda ağaç diktiklerini belirten Alaca, 7 bin ağacı minik ellerle toprakla buluşturduklarını söyledi. Alaca, “Çocukların bir fidanı yetiştirirken, canlı yaşamla empati kuracağına ve sorumluluk bilinçlerinin gelişeceğine inanıyoruz.” ifadesini kullandı. Fidan diken 13 yaşındaki Yahya, "Bugün burada ağaç dikiyoruz. Çok mutluyum. Türkiye yıkılan okulumuzu tamir etti. Şimdi de ağaç dikiyoruz. Ağaçları ve hayvanları çok seviyorum." diye konuştu.

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