Suriye'de Muhalif gruplar birleşti!

Suriye'nin kuzeyinde İdlib merkezli muhalif gruplar arasında yeni bir birleşme gerçekleşti. Daha önceden ayrı yapılar halinde faaliyet gösteren dört grup birleştiklerini ilan etti.

"Ulusal Özgürleştirme Cephesi"



Ulusal Özgürleştirme Cephesi adı altında bir araya gelen gruplar arasında aynı adla önceden kurulan Ulusal Özgürleştrme Cephesi, Ahraru'ş Şam-Nureddin Zenki ittifakıyla kurulan Tahrir Suriye Cephesi, daha önceden Ahraru'ş Şam'dan ayrılan Ceyşu'l Ahrar ve Sukuru'ş Şam bulunuyor.

Birleşme dün akşam saatlerinde sosyal medyada yapılan açıklamayla ilan edildi.

Yaklaşık 40 bin kişi



Yerel kaynaklara göre oluşumun yaklaşık mevcudu 40 bin kişi. Ancak ifade edilene göre bunların tamamı sürekli olarak askeri faaliyette bulunan unsurlar değil, sadece silah taşıyan ve silahlı muhalif olarak adlandırılabilecek kişiler. Söz konusu birleşmeyle Suriye kuzeyindeki Ahraru'ş Şam, Nureddin Zenki, Feylaku'ş Şam, Ceyşu'n Nasr, Sukuru'ş Şam, Özgür İdlib Ordusu, 1. Sahil Tümeni, 2. Sahil Tümeni, 1.Fırka, 2. Ordu gibi tüm büyük gruplar birleşmiş oldu.

Grubun lider kadrosu da sosyal medyada duyuruldu. Buna göre grubun lideri Feylaku'ş Şam'dan Ebu Yemin künyesiyle tanınan Fazlullah Haci, şura meclisi başkanı Ceyşu'n Nasr'dan Suheyb Leyyuş, birinci yardımcı Sukuru'ş Şam'dan Ahmed Mustafa Serhan, ikinci yardımcı Ceyşu'l Ahrar'dan Velid Haşim el Meşayil, askeri lider Inad Derviş, sözcü ise Naci Mustafa oldu.

Kuzeyde bağımsız gruplar azaldı



Sahada son duruma bakıldığında büyük ölçüde tüm muhalif grupların belirli çatıları altında birleşmiş olduğu görülüyor. Kuzeyde artık iki büyük grup var, Tahriru'ş Şam ve Ulusal Özgürleştirme Cephesi. Bölgede halen bağımsız niteliğini koruyan büyük gruplar ise oldukça az. Bunlar arasında ilk olarak Türkistan İslam Partisi başta olmak üzere yabancı savaşçılardan müteşekkil gruplar bulunuyor. Hurras ed Din kuzeyde halen bağımsız niteliğini koruyan bir diğer grup. Özgür Suriye Ordusu bağlantılı gruplardan, Ulusal birleşmeye katılmayan tek grup ise Ceyşu'l İzze. Ceyşu'l İzze de halen hiçbir çatı altına girmedi.

Bu birleşmenin ardından sahada dengelerin nasıl süreceği merak konusu. Daha önce bu birleşmeyi oluşturan gruplarla Tahriru'ş Şam arasında gerginlikler yaşandığı biliniyor. Muhalif aktivistler sosyal medyada bu gerginliğin yeni döneme taşınmasından endişelerini ifade etti. Rejimin İdlib'e saldırısının konuşulduğu düzlemde yeni dönemin ne getireceği bilinmiyor.

Kaynak: Mepa News