Suriye'de 'medya katliamı': 500 gazeteci öldü!

Cemal Kaşıkçı olayı üzerine uluslararası camiada sergilenen duyarlılığın takdire şayan olduğunu kaydeden Suriye Özgür Basın Birliği Başkanı İbrahim Hüseyin, Esed rejimi, DEAŞ ve PKK tarafından Suriye'de öldürülen veya alıkonulan gazeteciler hakkında da tüm dünyayı duyarlı olmaya çağırdı.

Hüseyin, iç şavaş sürecinde DEAŞ, PKK ve rejimin Suriye'de 500'e yakın gazeteciyi görevi başında öldürdüğünü söyledi.

GÖREV BAŞINDA ÖLDÜLER

İbrahim Hüseyin, savaş döneminde kaybolan gazetecilerle ilgili şu bilgileri verdi:



“Listesini hazırladık. Bu tabloya göre 350 gazeteci rejimin bombardımanlarında hayatını kaybetti. DEAŞ bölgelerinde 59 basın mensubu öldürüldü. PKK da 3 gazeteciyi katletti. Bunlardan 20’si yabancı gazeteci, 7’si de kadın. Şu an itibariyle kendisinden haber alınamayan gazeteci sayısı ise 70’i geçti.”

Suriye’nin farklı bölgelerinde savcı olarak görev yapan İbrahim Hüseyin, 2 yıldır Basın Özgürlüğü Merkezi Başkanlığı görevini yürütüyor.

251 GAZETECİ TUTUKLU

Rejimin keyfi sebeplerle 251 gazeteciyi tutukladığını kaydeden Hüseyin,

“Bunlardan 12’si kadın. Yine rejim hapishanelerinde 31 kişi de işkence edilerek öldürüldü” şeklinde konuştu.

Sorumluların insan hakları ihlalinden yargılanmak zorunda olduğunu vurgulayan Hüseyin, “Bu kapsamda girişimlerde bulunduk. Bağımsız mahkemeler hareket geçmeli, her ülkeden, kurumdan ve dünya kamuoyundan yardım bekliyoruz” dedi.

KAYNAK: YENİŞAFAK