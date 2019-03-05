Suriye’de mayın patlama anı kameraya yansıdı Suriye rejim güçlerinin aracı Deyrizor yakınlarından geçerken yola kenarına döşenenmayının patlaması sonucu havaya uçtu.

Suriye rejim güçlerinin aracı Deyrizor yakınlarından geçerken yola kenarına döşenenmayının patlaması sonucu havaya uçtu. Aracın patlama anı kameraya yansıdı.

Suriye rejim güçlerine ait bir araç doğuda bulunan Deyrizor yakınlarında araziye gizlenmiş mayına denk gelince havaya uçtu. Olay, öndeki askeri araçta bulunan asker video çektiği sırada meydana geldi. Patlama anları videoda yer aldı.

Bölgedeki mayınların Humus ve Şam’dan gelen Suriye ordusu devriyelerine pusu kurmak için DEAŞ tarafından tuzaklandığı düşünülüyor.

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