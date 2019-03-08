0553 313 94 23

Suriye'de mahkum kadın ve çocuklar için eylem yapıldı

Vicdan Hareketi öncülüğünde Suriye’nin kuzeyinde, Esed rejimi hapishanelerindeki Suriyeli kadın ve çocukların serbest bırakılması için eylem düzenlendi

08 Mart 2019 Cuma 16:06
Suriye'de mahkum kadın ve çocuklar için eylem yapıldı

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde Vicdan Hareketi öncülüğünde kadın ve çocuk mahkumlar için etkinlik yapıldı.

Vicdan Hareketi, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez, Bab, Mare ilçeleri, Bizaa, Kabasin beldeleri ve Çobanbey köyünde kadın ve çocuk mahkumlar için eylem düzenledi.

Eylemlerde çocuklar, Esed rejiminin zindanlarında yaptığı işkenceleri canlandırdı.

Çocuklar, "Bizleri hapisten kurtarın" sloganı attı.

Asker, sivil, yaşlı, kadın ve çocukların katıldığı eylemlerde cezaevlerinde işkence gören tüm Suriyeliler için dua edildi ve Kuran okundu.

AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayşegül Eren Özdemir eylemde yaptığı açıklamada, "AK Parti kadın kolları merkezi olarak Çobanbey'deyiz. Esed rejiminin haksız hukuksuz yere hapishanelerde tuttuğu kadın ve çocuklar için düzenlenen Vicdan Hareketi'nin yanındayız. Hiçbir hukuki dayanağı olmadan yapılan tutuklamalara acil olarak son verilmesini tüm dünyaya Çobanbey'den haykırıyoruz." diye konuştu.

Soyadını vermek istemeyen Merve isimli bir Suriyeli mühendis de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz tutukluların aileleri, akrabalarıyız. 8 senedir 130 bin kadın hapse girdi. Bu eylemlerimiz onların hapishanelerden kurtulmasına vesile olsun." ifadelerini kullandı.

Eylemcilerden Meryem el Ali de babasının rejim tarafından 1,5 yıl sebepsiz alıkonulduktan sonra geçen yıl çıktığını, cezaevinde kalan arkadaşlarının da tahliye edilmesini beklediklerini söyledi.

Muhalif kaynaklara göre, Suriye'de rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor. Tespit edilebilen 13 bin 500'den fazla kadın, rejimin zindanlarında işkence gördü ya da tecavüze uğradı. 7 bin 721 kadın halen cezaevinde tutuluyor.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:06
  1. Kadın
  2. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Somali güneş ve rüzgar enerjisinde fırsatlar barındırıyor"
    1. "Somali güneş ve rüzgar enerjisinde..
    2. Kuzey Makedonya'da Suriye'deki tutuklu..
    3. Bakan Kurum proje hakkında konuştu:..
    4. FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi..
    5. GAÜN’de iş hayatında kadının gücü..
    6. Liglerde play-off maçları tarihleri..
    7. Başkan Öztürk 8 Mart Dünya Kadınlar..
    8. Galatasaraylı futbolcular, eşlerine..
    9. Kastamonu MHP İl Başkanlığı Pınarbaşı..
    10. Girişimci Kadınlar konferansı..
    11. Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Baysal..
    12. Kano’da 5 sporcu milli takım forması..
    13. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan..
    14. Derede kaybolan Kader Buse'nin babası..
    15. KPSS’siz personel alan kamu kurumları..
    16. "Elektrikte hizmet anlayışı farklı bir..
    17. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi öğrencilerin..
    18. Ünlü hayırsever Monik İpekel:..
    19. Atiker Konyaspor taktik çalıştı
    20. Kadın Meclislerinden 8 Mart açıklaması
    21. SAÜ’de proje yönetimi eğitiminin..
    22. "'Sıfır Atık' projesi bir kadın..
    23. Fırat Aydınus ve Yusuf Bozdoğan,..
    24. Ortaylı; “Tarihin önemli insanları..
    25. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel sergi
    26. Türkiye Gençler Serbest Güreş..
    27. Çınar’dan büyüme değerlendirmesi
    28. Jandarmadan kadınlara karanfilli jest
    29. Avan proje ve ön fizibilite raporu..
    30. Milas’ta uyuşturucu operasyonu: 1..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem