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Suriye'de korkunç katliam! 2 bin 257 sivil hayatını kaybetti

SNHR, ülkede bu yılın 6 ayında 122'si Esed rejimince gerçekleştirilen toplam 186 katliamda 660'ı çocuk, 479'u kadın toplam 2 bin 257 sivilin öldüğünü açıkladı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:14
Suriye'de korkunç katliam! 2 bin 257 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), bu yılın 6 ayında büyük bir kısmı Beşşar Esed rejimi ve destekçileri tarafından gerçekleştirilen toplam 186 katliamda, yarıya yakınını kadın ve çocukların oluşturduğu 2 bin 257 sivilin öldüğünü bildirdi.

SNHR'den, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği "katliam" olarak nitelenen saldırılara ilişkin yayımlanan raporda, bu yılın ocak-haziran döneminde Esed rejimi, Rusya, terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri ve diğer taraflarca işlenen 186 katliamda, 660'ı çocuk, 479'u kadın olmak üzere toplam 2 bin 257 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Ağın raporunda, bu yılın 6 ayında Suriye'de rejim güçlerinin 122, Rusya'nın 24, YPG/PKK'nın 3, koalisyon güçlerinin 15, diğer tarafların ise 22 katliam gerçekleştirdiği belirtildi. Rapora göre, 6 aylık sürede rejim güçleri bin 502, Ruslar 291, YPG/PKK 28, uluslararası koalisyon güçleri 199, diğer taraflar ise 237 sivilin ölümüne neden oldu. Suriye'deki sivillerin korunmasına çağrı yapılan raporda, sorumluların yargılanması istendi.

AA

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 17:14
  1. Suriye İnsan Hakları Ağı
  2. Suriye

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