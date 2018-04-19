Suriye'de kimyasal silah iddiasını araştıracak ekibe silahlı saldırı yapıldı!

Saldırı haberleri üzerine Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün bölgeye araştırmalar yapmak üzere giriş yapıp yapamayacağı konusunda belirsizlik hakim. 7 Nisan tarihinde düzenlenen saldırılarda kimyasal madde kullanılıp kullanılmadığını araştırmak üzere Çarşamba günü OPWC'nin uzman heyetinin incelemeler yapmak üzere bölgeye girmesi bekleniyordu.

Çalışmalar öncesinde Bileşmiş Milletler'e bağlı bir güvenlik ekibi Duma'da iki ayrı bölgede güvenliği kontrol etmekle görevlendirildi. Ekip alanlardan birinde kalabalığın toplanması üzerine geri çekilme kararı alırken, diğer alanda silahlı saldırıya maruz kalınması ve bir bombanın patlatılması sonucu Şam'a geri döndü. Araştırmaların gecikmesi iddialarla ilgili belirsizliğin sürmesine neden oluyor. Kimyasal saldırı iddialarını reddeden Suriye rejimi ve Rusya’nın uzman heyetin incelemelerini geciktirmeye çalışarak bölgedeki kanıtları yok etmek için zaman kazanmaya çalıştığı öne sürülüyor.