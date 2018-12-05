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Suriye'de kaybolan Amerikalı gazetecinin ailesi umudunu koruyor

05 Aralık 2018 Çarşamba 00:13
Suriye'de kaybolan Amerikalı gazetecinin ailesi umudunu koruyor

BEYRUT (AA) - Suriye'de Ağustos 2012'de kaybolan Amerikalı serbest gazeteci Austin Tice'ın ailesi, evlatlarına sağ kavuşma ümidini korurken, bilgisi olanların kendilerine haber vermesi ve çocuklarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Tice'ın annesi Debra ve babası Marc, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Gazeteciler Kulübü'nde düzenledikleri basın toplantısında, çocuklarının gazetecilik mesleğini yerine getirdiği sırada bir kontrol noktasında gözaltına alındığına dair şahitlerin olduğunu söyledi.

Ebeveyn, güvenilir kaynakların, geçen süre zarfında kendilerine sürekli çocuklarının hayatta olduğunu ve onunla iyi bir şekilde ilgilenildiğini söylediğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın rehine işleri özel elçisi Robert O'Brien'ın, Kasım ayında yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Tice'ın hayatta olduğunu ve Suriye'de tutulduğunu düşündüğünü belirttiğini ifade eden ebeveyn, doğruluklarına inanılan bazı kişilerin direkt kendileriyle telefonda görüşerek çocuklarıyla ilgili bilgi verdiklerini dile getirdi.

Çocuklarıyla ilgili herhangi bir bilgisi olanların kendilerine haber vermesi çağrısında bulunan, Suriye yönetiminden de destek bekleyen Tice ailesi, çocuklarının durumunun araştırılması için yetkililerle görüşmek üzere Şam yönetiminden talep ettikleri vizeye olumlu yanıt alamadıklarını belirtti.

Ebeveyn, ABD'ye ve Suriye rejimine, çocuklarının serbest bırakılması için beraber çalışmaları çağrısında bulundu.

Austin Tice, 12 Ağustos 2012'de Şam kırsalındaki olayları izlerken kaybolmuş, Amerikalı yetkililer Tice'ın hükümet güçlerinin elinde olduğuna ilişkin kuşkularını dile getirmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 00:13
  1. Austin Tice
  2. Lübnan

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