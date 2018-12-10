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"Suriye'de istikrar için güvenilirliğe sahip siyasi sürece ihtiyaç var"

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura: "Herkesin istediği şey, yani Suriye'de istikrar. Bizlerin, bunun için güvenilirliğe sahip siyasi bir sürece ihtiyacımız var"

10 Aralık 2018 Pazartesi 23:51
"Suriye'de istikrar için güvenilirliğe sahip siyasi sürece ihtiyaç var"

AMMAN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de istikrar için "güvenilirliğe sahip" siyasi bir sürece ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, De Mistura, başkent Amman'da Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye'de siyasi çözüme ulaşma çabaları ve bu çabalara ilişkin gelişmeler ele alındı.

BM Suriye Özel Temsilcisi olarak görev süresinin sonuna yaklaşırken Suriye'deki siyasi süreçte ilerleme kaydetmenin yollarını arama konusunda daha çok gayret etmesi gerektiğini dile getiren De Mistura, "Herkesin istediği şeyi gerçekleştirebilmemiz için bu gerekiyor. Herkesin istediği şey, yani Suriye'de istikrar. Bizlerin, bunun için güvenilirliğe sahip siyasi bir sürece ihtiyacımız var." dedi.

- Suriye'de Anayasa komitesi oluşturma çabaları

De Mistura ayrıca Suriye'de anayasa komitesi oluşturulması çabalarına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) 20 Aralık'ta önemli bir rapor sunacağını ifade etti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi ise sahadaki gerçekleri dikkate alan, krizi bitirmeyi ve güvenlik ile istikrarı yeniden sağlama konusunda Suriyelilere yardımcı olmayı hedefleyen yeni yaklaşımlara göre hareket edilmesi çağrısında bulundu.

"Suriye krizine yaklaşım konusunda mutlaka yeni bir sayfa açılması gerekiyor." diyen Safedi, Suriye'nin birliği, bağımsızlığı ve halkının korunması gerektiğini vurguladı.

Suriye krizinin çözümü konusunda Arap ülkelerinin etkin şekilde rol almadığını kaydeden Safedi, Suriyelilerin kabul edeceği siyasi çözüme ulaşılması noktasında söz konusu ülkelerin oynayacağı olumlu rolün önemli olduğunu söyledi.

Safedi ayrıca Ürdün'ün Suriye'de siyasi çözüme ulaşılması ve savaş ile yıkımın sona ermesinden yana olan tutumunu yineledi.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 23:51
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Staffan de Mistura
  3. Suriye

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