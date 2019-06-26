0553 313 94 23

SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - Suriye'de 142 bin sivil işkenceden öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı, iç savaşın başladığı tarihten bu yana çoğu Esed rejimi tarafından olmak üzere tespit edilebilen 142 bin 27 sivilin işkenceden öldürüldüğünü açıkladı

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:24
SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - Suriye'de 142 bin sivil işkenceden öldürüldü

İDLİB (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Mart 2011'den bu yana çoğu Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere toplam 142 bin 27 sivil işkenceden öldürüldüğünü tespit edebildiklerini açıkladı.

SNHR, 26 Haziran İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle bir rapor yayınladı.

Buna göre, Suriye'de halk ayaklanmasının başladığı Mart 2011'den bu yana çoğu Esed rejimi tarafından, 177'si çocuk, 62'si kadın toplam 142 bin 27 sivil işkence nedeniyle hayatını kaybetti.

Beşşar Esed rejimi 173'ü çocuk, 45'i kadın toplam 140 bin 70 kişiyi bu yolla öldürdü.

Terör örgütü YPG/PKK, 1'i çocuk, 2'si kadın toplam 43 sivili işkence ederek katletti.

Terör örgütü DEAŞ 1'i çocuk, 14'ü kadın toplam 32 sivili işkence ederek öldürürken, kimliği belirsiz taraflar ise bu şekilde 15 sivili öldürdü.

Raporda, bu rakamların yalnızca tespit edilmesi mümkün olanlardan oluştuğu, gerçek bilançonun çok daha ağır olduğu vurgulandı.

Rejimin cezaevlerinde yaptığı işkencelerin yanı sıra olumsuz hücre koşulları, sağlıksız ve az gıda ve düzensiz uykunun mahkumlarda psikolojik rahatsızlıklara sebep olduğu vurgulandı.

SNHR 30 Nisan'da da Esed rejiminin alıkoyduğu ve akıbetleri bilinmeyen 100 binlerce kişiden 890'ının cezaevlerinde öldüğünü Mayıs 2018'den itibaren nüfus dairelerine bildirdiğini açıklamıştı.

Muhalif kaynaklar, halihazırda rejimin cezaevleri ve sorgu merkezlerine en az 500 bin kişinin tutulduğunu belirtiyor.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:24
  1. SNHR

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya'da başkentin güneyindeki çatışmalar yoğunlaştı
    1. Libya'da başkentin güneyindeki..
    2. Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye ve..
    3. Türkiye’nin ilk kalp naklini..
    4. Şanlıurfa kavruluyor
    5. Dr. Osman Demir: "Uyuşturucu..
    6. Mustafa Destici'den seçim sonrası..
    7. Hadımköy’deki fabrika yangını havadan..
    8. Su kuyusuna giren yılan itfaiye..
    9. Gazze ABD’nin ’Yüzyılın Anlaşması’..
    10. TBMM Komisyonundan Çankaya barınağına..
    11. Nevşehir Belediyesi atık su arıtma..
    12. (Özel) Tamamen doğal peynir, iki..
    13. Bomba iddia! “Gül ve Babacan, ünlü..
    14. Küçük Mertcan ve kardeşinin hayali..
    15. Günaydın: “Sünnet çok ciddi bir..
    16. Nevşehir Belediyespor’un yeni hocası..
    17. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD..
    18. Sahil güvenlikten hayat kurtaran..
    19. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank..
    20. Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Dereli..
    21. Enerji veren besinler nelerdir?
    22. İtalyan yüzücüler Erzurum'da kampta
    23. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu;..
    24. Ordu’da çevre ve turizm zabıtası
    25. MYP Lideri Yılmaz, Bahçeli -Akşener..
    26. THY’nin ’rüya uçak’ olarak..
    27. Atıcılıkta ilk olimpiyat kotası
    28. Merkezefendi’de ilaçlama çalışmaları..
    29. Emlak Konut’tan yatırımcılara yepyeni..
    30. Eyüpsultan ve Kağıthane'deki market..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler