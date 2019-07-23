0553 313 94 23

SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Cezaevinde ben de dahil kadınlar tecavüze uğruyordu"

Suriye'nin Hama kentinde yolda yürüdüğü sırada rejim güçlerince keyfi olarak gözaltına alınarak tutuklanan 5 çocuk annesi Meysa El Mıhabi, bir yıl kaldığı cezaevindeki acı dolu günlerini unutmaya çalışıyor- 44 yaşındaki Meysa El Mıhabi:-"Hayatım cezaevinde kararmaya başladı. Zindana atıldım ve işkence görmeye başladım. Ellerim ve ayaklarım zincirlere bağlı halde saatlerce aç susuz tutuldum ve dayak yedim"- "İşkencede tekmelerle kaburgam kırıldı ve sopayla sağ kulağıma vurulması sonucu işitme kaybı yaşadım"- "Cezaevinde ben de dahil kadınlar tecavüze uğruyordu"

23 Temmuz 2019 Salı 11:13
SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Cezaevinde ben de dahil kadınlar tecavüze uğruyordu"

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Suriye'nin Hama kentinde yolda yürüdüğü sırada rejim güçlerince keyfi olarak alıkonulan 5 çocuk annesi Meysa El Mıhabi, bir yıl kaldığı cezaevindeki işkence ve tecavüze maruz kaldığı acı dolu günlerini unutmak istiyor.

Hama'da 2013 yılında çocuklarına ekmek alıp evine döndüğü sırada Esed askerlerinin, içerisinde bulunduğu bir aracın önünü keserek ve hiçbir gerekçe göstermeden tutukladığı 44 yaşındaki Meysa El Mıhabi, cezaevinde yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

El Mıhabi, 2010 yılında rahatsızlığı nedeniyle eşini kaybettiğini ve ailesinin desteğiyle 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi vermeye başladığını belirtti.

Ülkesinde iç savaşın başlamasıyla birlikte yaşamlarının zorlaştığını, rejim güçlerinin ise halka baskı ve zulüm etmeye başladığını aktardı.

El Mıhabi, yaşadığı kent olan Hama'da rejim güçlerinin çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı demeden çok sayıda insanı asılsız iddialar üreterek tutukladıklarını, ardından da tutuklulara cezaevlerinde çeşitli işkenceler ettiklerini söyledi.

- "Hayatım cezaevinde kararmaya başladı"

Kendisini de Esed askerlerinin yolda yürüdüğü sırada gözaltına aldıklarını ve ondan sonrada hayatının kararmaya başladığını anlatan El Mıhabi, şöyle devam etti:

"Evime giderken bir anda önümde bir araç durdu ve içerisinden rejim askerleri indi. Beni ve kaldırımda yanımda yürüyen birkaç kişiyi daha hiçbir şey söylemeden gözaltına aldılar. Ben o anda onlara herhangi bir suçumun olmadığını, sadece yetim çocuklarıma ekmek götürdüğümü defalarca kez söylememe rağmen beni dinlemediler ve döverek araca bindirdiler. Beni önce karakola götürdüler. Orada da suçsuz olduğumu anlatmaya çalıştım ama yine de dinlemediler. Daha sonra beni cezaevine götürdüler. Hayatım cezaevinde kararmaya başladı. Zindana atıldım ve işkence görmeye başladım. Ellerim ve ayaklarım zincirlere bağlı halde saatlerce aç susuz tutuldum ve dayak yedim. İşkencede tekmelerle kaburgam kırıldı ve sopayla sağ kulağıma vurulması sonucu işitme kaybı yaşadım."

- "Yalvarmamıza rağmen dinlemiyorlardı"

El Mıhabi, Esed askerlerin zindanlarda tuttukları özellikle de kadınlara ne olduğunu bilmedikleri bir ilaç içirerek psikolojik bunalıma soktuklarını ifade etti.

Askerlerin kadınların bu durumundan faydalandığını aktaran El Mıhabi, "Cezaevinde ben de dahil diğer kadınlar tecavüze uğruyordu. Bizi bırakmaları için yalvarmamıza rağmen dinlemiyorlardı. Bunların Allah'tan korkusu yok." diye konuştu.

El Mıhabi, cezaevinde bir yıl boyunca yaşadığı kötü ve unutulmaz zamandan sonra mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Mahkemede suçsuz olduğunu anlatmaya çalıştığını ifade eden El Mıhabi, ancak rejim güçlerinin kendisi hakkında asılsız suçlamalar yaptığından dolayı hakimin kendisini kefalet karşılığı serbest bıraktığını belirtti.

El Mıhabi, özgür kalmasının ardından çocuklarını da yanına alarak Türkiye'ye sığındığını ve burada kendi imkanlarıyla yaşam mücadelesi vermeye başladığını kaydetti.

El Mıhabi, cezaevinde yaşadıklarından dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını ve halen ilaç tedavisi gördüğünü sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:13
  1. Hatay
  2. işkence
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır’dan 23 Temmuz mesajı
    1. ABB Erzurum Şube Başkanı Çakır’dan 23..
    2. "Paintball"un olimpik branş olması..
    3. Bakanlık skandala el koydu
    4. Kargoyla uyuşturucu ticaretine polis..
    5. GÜNCELLEME 2 - Düzce'deki su baskını..
    6. Yeşilboğaz: "Avukatlar kamunun..
    7. “Tatil değil, üretim zamanı”
    8. ’Kadın Yöneticiler Cam Tavanı Kırıyor’..
    9. Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 2 kayıp
    10. Akbank, konut kredisi faizini düşürdü
    11. Çoruh Nehri’nin kenarına düşen köpek..
    12. Kalp ve akciğerine yapışık tümör..
    13. Kepez Belediyesi’nde,’iş güvenliği’..
    14. Kuveyt Türk ihracatçıların yanında
    15. Büyükşehir’den Gülnar’da elma..
    16. Darbeci pilotların sinsi taktiği!..
    17. Açık hava sinema etkinlikleri 10 günde..
    18. ’100. Yıl Kurtuluş Ormanı’na 19 bin 19..
    19. Yolu trafiğe kapatıp, kontak kapattılar
    20. Trafik kazası geçiren kişilere..
    21. Kartepe’de belediye çalışmaları devam..
    22. Çankaya Belediyesi asfalt..
    23. Esenyurt’ta iki kadın evlerinde..
    24. Zlatan Ibrahimovic rakibini hastanelik..
    25. Teminat mektubu işlemlerini elektronik..
    26. Körfez’de görüntü kirliliğine müdahale
    27. Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda..
    28. Ağrı’da kurbanlık sevkıyatı başladı
    29. Suriyeli kadın Esed rejiminin..
    30. Eljif Elmas'tan Fenerbahçe'ye veda
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar
    Sahnede can verdi! Şov sanıp dakikalarca alkışladılar