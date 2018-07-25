0553 313 94 23

Suriye'de intihar saldırısı! 27 ölü

Suriye resmi medyası ülkenin güneybatısındaki Süveyde kentinde bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:23
Suriye'de intihar saldırısı! 27 ölü

Suriye resmi haber ajansı SANA, intihar bombacısının saldırısının Süveyde'deki bir pazarın yakınlarında yaşandığını duyurdu.

Yetkililerin saldırganlarla çatışmaya girdiğini aktaran SANA, 2 diğer intihar bombacısının ise üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye zaman bulamadan öldürüldüğünü açıkladı.

SANA bu saldırıda 27 kişinin öldüğünü açıkladı. 

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi saldırıda 32 kişinin öldüğünü ileri sürdü.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:23
  1. intihar saldırısı
  2. pazar yeri
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Whatsapp yenilendi! Bugünden itibaren...
    1. Whatsapp yenilendi! Bugünden itibaren...
    2. Adana’da uyuşturucu almaya gittiler,..
    3. Bedelliden sonra yeni gündem..
    4. Suriye'de intihar saldırısı! 27 ölü
    5. 1994'ler bedelli askerlikten..
    6. Uşak’ta silahlı saldırı: 1 kişi yaralı
    7. Açık açık itiraf ettiler! 'PKK'ya..
    8. Günün âyet ve hadisi
    9. Şırnak'ın bazı bölgeleri "özel..
    10. Sütlüce'de yıkılan bina ile ilgili..
    11. Dolar, piyasaya 4,85'ten başladı
    12. Önlisans 2018 KPSS başvuru tarihi ne..
    13. Şırnak Valiliği açıkladı! 8 Ağustos'a..
    14. Kılıçdaroğlu'na bir tokat da Uğur..
    15. Pakistan'da milletvekili adayına el..
    16. Mısır açıkladı! 4 ülkeden çok..
    17. 'Düşmanlıktan dolayı çok incindi,..
    18. KPSS ortaöğretim başvuru tarihi 2018..
    19. Şanlıurfa'da inşaattan düşen Suriyeli..
    20. HDP'den komik açıklama: PKK ile işimiz..
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    TBMM'de gerginlik! Alpay Özalan'ı zor durdurdular
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    Askerlik süreci kısalıyor mu?
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    ABD'den tarihi itiraf: Hiçbir zaman dostumuz olmayacaklar
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Türkiye'den ABD'ye rest: Zorunda değiliz!
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama
    Erdoğan'dan partisinin 11 il başkanlığına atama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi
    Binali Yıldırım, torununa şehit ismi verdi