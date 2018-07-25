Suriye'de intihar saldırısı! 27 ölü
Suriye resmi medyası ülkenin güneybatısındaki Süveyde kentinde bir intihar bombacısının üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:23
Suriye resmi haber ajansı SANA, intihar bombacısının saldırısının Süveyde'deki bir pazarın yakınlarında yaşandığını duyurdu.
Yetkililerin saldırganlarla çatışmaya girdiğini aktaran SANA, 2 diğer intihar bombacısının ise üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeye zaman bulamadan öldürüldüğünü açıkladı.
SANA bu saldırıda 27 kişinin öldüğünü açıkladı.
Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Haklarını Gözlemevi saldırıda 32 kişinin öldüğünü ileri sürdü.
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