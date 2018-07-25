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Suriye'de intihar saldırıları: 38 kişi öldü

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin Süveyde il merkezinde DEAŞ'lı teröristlerce intihar saldırıları düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda en az 38 kişinin öldüğü öğrenildi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:48
Suriye'de intihar saldırıları: 38 kişi öldü

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejim kontrolündeki Süveyde ilinin merkezinde, biri pazar yeri diğeri de bir sokakta olmak üzere iki ayrı noktada intihar saldırısı düzenlendiğini duyurdu. 

Haberde, saldırıyı terör örgütü DEAŞ mensubu 4 kişinin gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırılarda en az 38 kişi hayatını kaybetti.

Süveyde'nin merkezi rejimin hakimiyetindeyken, kuzeydoğusunda DEAŞ'ın varlığı sürüyor.

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:48
  1. intihar saldırısı
  2. Süveyde
  3. Anadolu Ajansı

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