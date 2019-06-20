Suriye’de hizmet veren STK’lar ile toplantı
Kilis Vali YardımcısıHakan Yavuz Erdoğan başkanlığında, Suriye’de hizmet verenSivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapıldı.20 Haziran 2019 Perşembe 13:33
Kilis Vali YardımcısıHakan Yavuz Erdoğan başkanlığında, Suriye’de hizmet verenSivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapıldı.
Vali YardımcısıHakan Yavuz Erdoğan, İl AFAD Müdürü Mustafa Eser’in katılımıyla, Suriye’de hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 6. Suriye Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri yaptıkları ve yapacakları proje çalışmaları hakkında Suriye’de hizmet veren STK temsilcileri ile bölgede yapılan ve yapılacak hizmetlere ilişkin istişarelerde bulunuldu.
YORUM YAZ