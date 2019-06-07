Suriye'de Hatay sınırı yakınında orman yangını

HATAY (AA) - Suriye'nin Lazkiye kenti kırsalının Türkiye sınırına yakın bölgesinde orman yangını çıktı.

Beşşar Esed rejimi güçlerinin, muhaliflerin kontrolündeki Bayırbucak (Türkmendağı) bölgesine yönelik saldırıları sonrası Sallur ve Ciptoros köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına herhangi bir müdahalede bulunulmadığı, alevlerin Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı ise Yayladağı Orman İşletme Şefliği ekiplerinin gerekli tedbirleri aldığı bildirildi.

Bölgeden yükselen duman Yayladağı ilçesindeki sınır mahallelerinden görülüyor. Bu arada, bölgeden silah ve patlama sesleri duyuluyor.



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