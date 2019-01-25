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PKK'yı korku sardı! Suriye'de harekat an meselesi

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği harekat için geri sayım başladı. Harekat kapsamında Münbiç, Tel Abyad ve Resulayn öncelikli olarak güvenli bölgeye dönüştürülecek. Bu bölgelerde ilk olarak kimlik tespiti yapılacak. Ardından da alt yapı ve güvenlik hizmetleri sağlanacak.

25 Ocak 2019 Cuma 07:22
PKK'yı korku sardı! Suriye'de harekat an meselesi

Türkiye ve ABD arasında uzlaşılan güvenli bölge projesi aşamalı olarak hayata geçirilecek. Yeni Şafak’a bilgi veren güvenlik kaynakları belirlenen ajanda ve strateji dahilinde kısa süre zarfında harekatın başlayacağını kaydetti.

Öncelik Münbiç

Terörden arındırılarak güvenli bölgeye dönüştürülecek beldeler arasında Münbiç, Tel Abyad ve Resulayn’ın öncelik taşıdığını ifade edildi. Kaynaklar, tüm hazırlıkların PKK terör örgütünün mukavemeti ve sahada gerçekleşecek sabotajlara karşı yapıldığını ve savaş durumunun korunduğu bilgisini verdi.

Alt yapı hizmetleri Türkiye’den

PKK’dan temizlenen yerleşim birimlerinde ilk olarak kimlik tespiti yapılacak. Bölge sakinlerinden seçilen mahalli meclisler öncelikle eğitim, gıda, sağlık, yol ve elektrik gibi temel ihtiyaçların tespitini gerçekleştirecek. Ardından asayiş-emniyet birimlerine eğitim verilecek. Türkiye, şehir emniyet birimleri yanında sınır emniyeti için de özel eğitimli sınır muhafaza birliği kuracak.

İthal teröristler bölgeden çıkacak

DEAŞ’a karşı savaşma bahanesi ile Suriye’ye giren ve 2016 yılında sayıları 5 bine ulaşan ithal teröristler de bu süreçte Suriye’den çıkacak. Aynel Arab ve Haseke bölgelerinde 4 farklı kamp inşa eden ve çoğunluğu AB ülkeleri, ABD, Kanada ve Avusturalya pasaportu taşıyan ithal teröristlerin ülke dışına atılması Türkiye’nin öncelikleri arasında yer alıyor. Bölgede PKK militanları ile yaptıkları evliliklerle geçici kimlik alan ithal teröristlerin sayısının 300’ü aştığı belirtiliyor.

PKK’ya Esed kamuflajı

Esed rejimi Kamışlı, Dırbesiye, Resulayn, Münbiç ve Haseke’de 20 binden fazla asker ve düşük rütbeli subay kıyafeti dağıttı. Şam, Türkiye’nin 30 kilometre derinlik ve 500 kilometreyi bulan uzunluğa sahip alanda icra edeceği harekatla birlikte ‘kontrolü devraldık’ yalanını dağıtılan üniformalarla yeniden deneyecek. Yeni Şafak, Münbiç ve Haseke’de PKK’lı teröristlerin rejim üniformalı fotoğraflarına ulaştı. Türk heyeti Rusya’da, Afrin, Tel Rıfat, Münbiç ve Haseke bölgelerinde Esed tarafından gerçekleştirilen provokasyonlara yönelik rapor sundu. Fırat’ın doğusu konusunda gerçekleşecek muhtemel sabote girişimlerine karşı da tarafları uyardı.

Halka askerlik şantajı

ABD’nin çekilme açıklaması ile birlikte Şam’la görüşme trafiği yoğunlaşan terör örgütü PKK, işgal bölgesinde sivillere yönelik baskılarını arttırdı. Esed yönetimi ile bir dizi anlaşma imzalayan PKK yöneticileri, kırsaldan Şam’a 2019 yılı içerisinde en az 8 bin terörist gönderme vaadinde bulundu. Rakka, Aynel Arab, Münbiç, Haseke ve Deyrizor’da 2004 doğumlulardan başlayarak gençleri zorunlu askerlik adı altında ailelerinden koparan PKK, Rakka-Mansura’da direnen bir genci öldürdü. Deyrizor, Haseke ve Rakka’da benzer uygulama yüzünden binlerce sivil sokağa indi. Rakka’da El Buhamis aşiretinin öncelik ettiği gösterilerde bir çok PKK kontrol noktası ateşe verildi. Rakkalı mağdurlardan Ebu Cabir, örgütün kendilerinden çocuklarını zorla aldığını ve şayet PKK’yı tercih ederlerse 12 ay, direnmeleri durumunda Şam’a gönderilip 24 ay zorunlu askerlik şantajı yaptığını anlattı.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 07:22
  1. güvenli bölge
  2. YPG
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