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Suriye'de geçen ay 589 kişi alıkonuldu

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de geçen ay 38'i çocuk, 24'ü kadın toplam 589 kişinin alıkonulduğunu açıkladı

02 Ağustos 2019 Cuma 10:46
Suriye'de geçen ay 589 kişi alıkonuldu

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 589 kişinin alıkonulduğunu bildirdi.

SNHR, Suriye'de alıkonulanlara ilişkin yayımladığı raporunda, temmuzda ülke genelinde 38'i çocuk, 24'ü kadın toplam 589 kişinin alıkonulduğunu açıkladı.

Rapora göre, alıkonulanlardan 387'sinin akıbetleri bilinmiyor.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, geçen ay 16'sı çocuk, 8'i kadın toplam 296; terör örgütü YPG/PKK'nın ise işgal ettiği bölgelerde aynı dönemde 18'i çocuk, 14'ü kadın toplam 227 kişiyi sebepsiz alıkoydu.

- Suriye'de ocak-temmuzda 3 binden fazla kişi alıkonuldu

Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar, 4'ü çocuk, 2'si kadın toplam 66 kişiyi alıkoydu.

SNHR ocakta 567, şubatta 347, martta 357, nisanda 459, mayısta 394, haziranda 336, temmuzda 589 olmak üzere bu yılın ocak-temmuz döneminde 3 bin 49 kişinin Suriye'deki çatışan taraflarca alıkonulduğunu belirtti.

Suriyeli muhalif kaynaklara göre, rejimin cezaevlerinde en az 500 bin kişi alıkonuluyor.

SNHR'nin 30 Nisan'da yayımladığı raporunda ise Esed rejiminin, iç savaşın başından bu yılın nisanına kadar geçen sürede, alıkoyduğu yüz binlerce kişiden 14 bin 9'unu işkence ederek öldürdüğü kaydedilmişti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:46
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