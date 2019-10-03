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ÖSO Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlanıyor!

Özgür Suriye Ordusu ve unsurları yarın düzenlenecek törenle, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlanacak.

03 Ekim 2019 Perşembe 18:13
ÖSO Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlanıyor!

Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı operasyonlarında terörden temizlediği bölgelerde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusu ve unsurları yarın düzenlenecek törenle, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlandıklarını ilan edecekler.

Tüm ÖSO komutanlarının hazır bulunacağını toplantıda aynı zamanda Fırat'ın Doğusuna yönelik askeri harekat için çağrı yapılacak.

Aynı zamanda toplantıda Suriye Geçici Hükümet Başbakanı ve Savunma Bakanı da toplantıda bulunacak.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 18:13
  1. Özgür Suriye Ordusu
  2. Suriye Geçici Hükümeti

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