ÖSO Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlanıyor! Özgür Suriye Ordusu ve unsurları yarın düzenlenecek törenle, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlanacak.

Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı operasyonlarında terörden temizlediği bölgelerde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusu ve unsurları yarın düzenlenecek törenle, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlandıklarını ilan edecekler. Tüm ÖSO komutanlarının hazır bulunacağını toplantıda aynı zamanda Fırat'ın Doğusuna yönelik askeri harekat için çağrı yapılacak.



Aynı zamanda toplantıda Suriye Geçici Hükümet Başbakanı ve Savunma Bakanı da toplantıda bulunacak.

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