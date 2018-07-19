Suriye'de flaş anlaşma! Taşlar yerinden oynadı

İç savaş ülkesi Suriye'de rejim ve İran milislerinin operasyona giriştiği güney sınırında yeni bir tahliye anlaşması hayata geçiyor.

Gösterilerin başladığı Dera'nın muhaliflerden alınmasıyla İsrail sınırındaki Kuneytra'ya yönelen ordu birlikleri, muhaliflerle bu sabah tahliye için anlaştı. Resmi medya, isteyenlerin muhaliflerin kontrolündeki İdlib'e gidişine izin verileceğini duyurdu.-

İdlib'in ortasındaki Fua ve Kefraya'dan ise tahliyeler bu sabah itibariyle tamamlandı. Yıllardır muhaliflerin kuşatması altında olan rejim yanlısı köylerdeki 7 bin kişi, yapılan anlaşma çerçevesinde Beşar Esad'ın kontrolündeki bölgelere taşındı.

Reuters haber ajansı, Fua ve Kefraya'daki tahliyelerin fotoğraflarını dünyaya servis etti. Fotoğraflarda, köylerden ayrılan otobüslerin yanında yeni adı Heyet Tahrir Şam olan El Nusra üyeleri görülüyor. El Nusra mensupları, cep telefonlarıyla otobüsleri görüntüledi.

15 Mart 2011'deki gösterilerin kısa sürede iç savaşa dönüştüğü Suriye'de bugüne kadar yarım milyondan fazla insan çatışmalarda yaşamını yitirdi. Beşar Esad, Eylül 2015'ten itibaren Rusya'nın cephede aldı.