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Suriye'de Esed affı!

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş dolayısıyla yurt dışına kaçanların geri dönmesi amacıyla Esed rejimi asker kaçakları ve firariler için af çıkardı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:54
Suriye'de Esed affı!

İç savaş nedeniyle ülkeden kaçan Suriyelileri geri döndürmeye çalışan Esad rejimi, af kartını açtı.

Asker kaçakları ve firariler için af çıkaran Esad, yurt dışındaki Suriyelilere geri dönüş için 6 ay süre verdi. Yurt içindeki firari ve asker kaçaklarının ise 4 ay süresi var.

Kanun genişleyecek

Bu yasayla birlikte geri dönüşler sağlanırsa, af kanunu genişletilecek. Esad rejimi, benzer yasalarla mülteci durumuna düşen Suriyelilerin ülkelerine dönmesini amaçlıyor. Türkiye'de de 3,5 milyon Suriyeli mülteci var.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 09:54
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