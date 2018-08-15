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Suriye'de ekmek ihtiyacı için acil un gerekiyor

İHH Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'de günlük ekmek ihtiyacının arttığını ve buna karşın un miktarının azaldığını belirterek acil un yardımı çağrısında bulundu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:03
Suriye'de ekmek ihtiyacı için acil un gerekiyor

Son günlerde İdlib'e yeniden başlayan hava saldırılarından sonra durumu görmek için bölgeye gelen İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Anadolu Ajansı muhabirine Suriye'de sürdürdükleri yardım faaliyetlerine ve insani krize ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yıldırım, vakfın fırınlarında ekmek çıkması için una ihtiyaç duyduklarını burada üretilen ekmeklerin sığınmacı kamplarına dağıtıldığını söyledi.

'İNSANLAR EVSİZ'

Suriye'nin birçok bölgesinden İdlib'e göç olduğunu dile getiren Yıldırım, "İnsanlar evsiz. Yiyecek bulamıyorlar. Zaten iş yok. Hastaneler yetersiz. Dünyada da duyarlılık azaldı. Oysa bombardıman durmuyor." dedi.

Fırınlarda yeterince un kalmadığını, bunun için un kampanyası başlatacaklarını aktaran Yıldırım, "Şu anda buradaki halkın yiyeceğe ihtiyacı var. Sağlık ihtiyacı var. Özellikle una ihtiyaç var. Çocuklar ölüyor. Kadınlar hep çaresiz. Bu nedenle tekrar çağrıda bulunuyorum. Türkiye'deki illere sesleniyorum. Hepsinden 5-10 TIR yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, fırınlarından ekmek alan bir çocuğun yaşadığı drama şahit olduklarını söyleyerek, "Fırınlarımızda dağıtılan ekmekler insanlara, küçük çocuklara ulaşıyor. Ekmek alan çocuklardan birisinin evine gittik. 6 tane engelli çocuk vardı." ifadesini kullandı.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 12:03
  1. İHH
  2. Bülent Yıldırım
  3. Suriye

YORUM YAZ

  • islamislam1 sa önce
    siz de anca suriyeileri haber yapın. Türkistan ı hiç haber yapmayınhttps://www.youtube.com/watch?v=1wv2C4JgDNI çin zülmü yayın herkes duysun. çin mallarına boykot . tabi amerikan mallarına da boykot. Türk İslam dünyası bize yeter.
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