Suriye'de düşen uçak tansiyonu çıkarttı...

Suriye'de İsrail uçaklarının Rus İl-20 uçağını Suriye ordusunun savunma sistemlerinin hedefi haline getirip düşmesine yol açmasıyla ilgili olarak, İsrail'in Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

RUSYA'DAN İSRAİL'E SERT UYARI

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Şoygu, İsrailli mevkidaşı Avigdor Liberman'la Akdeniz'de Rus İl-20 uçağının düşmesi ile ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Şoygu görüşmede "Rus uçağının düşmesinin sorumluluğu tamamen İsrail'e aittir. Rusya Savunma Bakanlığı olarak İsrail'i daha önce birçok kez farklı kanallar üzerinden Suriye'de Rus güçleri için tehlike teşhil edebilecek saldırılar gerçekleştirmemesi konusunda uyarmıştık" dedi.

'CEVAP VERME HAKKIMIZI ELİMİZDE BULUNDURUYORUZ'

Şoygu, iki ülke arasındaki Suriye'de tehlikeli olayların önlenmesi için imzalanan anlaşmalara rağmen, İsrail ordusuna ait F-16 uçağının gerçekleştireceği operasyonla ilgili sadece 1 dakika önce bilgi verildiğini kaydetti.

Peskov: İl-20 uçağının düşürülmesi, Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmaları etkilemeyecek

İsrail'in eylemlerinin ikili ilişkilerin ruhuna aykırı olduğunu belirten Şoygu, bu adıma cevap verme hakkını ellerinde bulundurduklarını vurguladı.

İsrail ordusuna ait F-16 uçakları Suriye'de saldırı gerçekleştirdiği sırada 15 askerin bulunduğu Rus İl-20 uçağı ile irtibat kesilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, uçağın F-16'lar tarafından Suriye ordusunun S-200 savunma sistemlerinin hedefine sürüklendiğini ve böylece vurulduğunu söylemişti. Konaşenkov, bu adımı düşmanca olarak nitelendirdiklerini de ifade etmişti.

KREMLİN: İDLİB ANLAŞMASI ETKİLENMEYECEK

Kremlin Sözcüsü Peskov, "Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasının, Suriye’nin geleceği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Suriye’de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da, dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi’de varılan İdlib mutabakatını gazetecilere değerlendirdi.

Anlaşmanın önemine dikkatini çeken Peskov, "Bu Suriye’nin geleceği açısından son derece önemli bir anlaşma. Suriye krizinin çözümü için Moskova ve Ankara’nın fedakarlıklarda bulunarak uzlaşmacı ve etkili çözümler bulma kabiliyetini gösteriyor. Suriye’de düşen Rus uçağı bu anlaşmayı asla etkilemeyecek." diye konuştu.

Erdoğan ile Putin dün Soçi’de yaptığı görüşmede, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya varmıştı.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Rus uçağının düşürülmesi endişe verici, durum değerlendiriliyor" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Akdeniz’de radardan çıkarak kaybolan İL-20 model uçağının, İsrail jetleri yüzünden Suriye hava savunma sisteminin hedefi olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Uçağımız İsrail jetleri yüzünden Suriye Hava Savunma Sitemi'nin hedef oldu" ifadeleri kullanıldı.

"İSRAİL'İN SORUMSUZ DAVRANIŞI NEDENİYLE 15 ASKERİMİZ ÖLDÜ"

Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"Radarda kaybolan uçağımızı Esed güçleri vurdu ve buna İsrail sebep oldu. İsrail'in sorumsuz davranışı nedeniyle 15 askerimiz öldü. İsrailli pilotlar askeri uçağımızı Suriye hava savunma sisteminin olduğu yöne itti. İsrail planlanan operasyondan sadece 1 dakika önce bizi uyardı. Ancak bu süre savaş uçağımızın güvenli alana geçmesi için yeterli değildi. 15 askerimiz İsrail'in sorumsuz davranışları nedeniyle öldü. İsrail'in Rusya'daki davranışları provokasyona neden oluyor. İsrail ordusunun uçağımızı inişe hazırlanırken görmemesi imkansız. İsrail'in bu düşmanca davranışına uygun ölçülerde karşılık verme hakkına sahibiz."



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ile konuştu. Şoygu; "İsrail Savunma Bakanı ile konuştuk onlara İsrail'in davranışlarının sorumsuzca olduğunu söyledim. 15 Rus'un ölümüne onların davranışlarının neden olduğunu ve tek sorumlunun İsrail olduğunu belirttim" ifadelerini kullandı.

FRANSA: OLAYDA MÜDEHALEMİZ YOK

Fransa Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Patrik Steiger ise iddialarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Fransa'nın olayda herhangi bir müdahalesi bulunmadığını" söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, İl-20 model Rus askeri uçağının dün gece Akdeniz üzerinde radardan kaybolduğunu duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 askeri taşıyan uçakla temasın Suriye'deki Hmeymim Üssü'ne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde kesildiği belirtilmiş, uçağın, İsrail'e ait 4 F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu bilgisi verilmişti.

Açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği öne sürülmüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, içinde 14 asker bulunan Rus İl-20 askeri uçağının, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim üssüne dönüşü sırasında Akdeniz üzerinde radardan çıktığı bildirilmişti. Uçağın, İsrail'e ait dört F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu belirtilen açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği belirtilmişti.