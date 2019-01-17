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Suriye'de çocuklarıyla mahsur kalan anne, İstanbul'a geldi

Sudanlı Anne Yusriyye Abdulkerim Hano:- "Suriye'de insanlar çok zor şartlarda yaşıyorlar. Sudan ve Türk yetkililere özellikle de İHH İnsani Yardım Vakfı'na çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde ayakta kalabildim, üzerimizde büyük emekleri var"- Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf El-Kordofani:- "Bize Sudan Dışişleri Bakanlığından talimat geldi, hemen Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı ile irtibata geçtik. Aileyi Suriye'den çıkardık. Şimdi İstanbul'a geldiler. Buradan da Sudan'a gidecekler. Sudan'da iyi ve güvenli bir hayat kuracaklar"

17 Ocak 2019 Perşembe 21:38
Suriye'de çocuklarıyla mahsur kalan anne, İstanbul'a geldi

İSTANBUL (AA) - Suriye'de mahsur kalan ve Türkiye'nin, kurtarılmasına aracılık ettiği Sudan vatandaşı Yusriyye Abdulkerim Hano, 4 çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi.

Atatürk Havalimanı VIP salonunda gazetecilere açıklama yapan Hano, öncelikle kendilerini savaşın ortasından çıkarıp, İstanbul'a getirenlere çok teşekkür ettiğini söyledi.

Hano, Sudan da annesi, babası ve kardeşlerinin kendisini beklediğini ifade ederek, "Hayata bundan sonra Sudan'da devam edeceğim. İki yıl önce Suriyeli eşimden boşandım. Evlerde temizlik yaptım, tarlalarda çalıştım, STK'ların yardımı ile ayakta kalabildim. Suriye'de insanlar çok zor şartlarda yaşıyorlar. Sudan ve Türk yetkililere özellikle de İHH İnsani Yardım Vakfı'na çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde ayakta kalabildim, üzerimizde büyük emekleri var. " dedi.

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf El-Kordofani ise ailenin Suriye'de güvenlik sorunu yaşadığını bundan dolayı kendilerinden yardım istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bize Sudan Dışişleri Bakanlığından talimat geldi, hemen Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı ile irtibata geçtik. Aileyi Suriye'den çıkardık. Şimdi İstanbul'a geldiler. Buradan da Sudan'a gidecekler. Sudan'da iyi ve güvenli bir hayat kuracaklar. Sudan vatandaşı olan anne, bir Suriye vatandaşı ile evliydi. 2011'den bu yana Suriye'de yaşıyorlardı. Savaş sonrası aile ayrıldı uzun süre baba ile görüşmediler. İHH İnsani Yardım Vakfı ve Türk güvenlik güçleriyle yaptığımız işbirliği sayesinde onları Suriye'den çıkardık. Bu anlamda Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Zaten iki ülke arasında son derece sıcak ilişkiler var. Bu ilişkileri daha da ileri seviyelere götüreceğiz."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 21:38
  1. Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf El-Kordofani
  2. Sudanlı Anne
  3. Yusriyye Abdulkerim Hano

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