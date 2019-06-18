Suriye’de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Haseki iline bağlı Rasulayn ilçesi kırsalında çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Haseki iline bağlı Rasulayn ilçesi kırsalında çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar TİGEM’e bağlı Gökçayır işletmesi karşısında yer alan Suriye’nin Rasulayn ilçe kırsalında bilinmeyenbir nedenle yaklaşık 200 dönümlük buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle birlikte büyüyen yangın Türkiye sınırına kadar geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Orman ve TİGEM’e bağlı itfaiye ekipleri Türkiye-Suriye sınırındaki yangına güvenlik duvarı üzerinden müdahale etti. Yangın Türkiye tarafına sıçramadan kontrol altına alınırken Suriye tarafındaki yangın ise büyüyerek devam ediyor. Bölgede 11 itfaiye aracıyla önlem alan ekipler Türkiye sınırını aşması ihtimaline karşı yangına müdahale etmek için hazır bekletiliyor.

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