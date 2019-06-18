0553 313 94 23

Suriye’de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Haseki iline bağlı Rasulayn ilçesi kırsalında çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı.

18 Haziran 2019 Salı 19:52
Suriye’de çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan, PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Haseki iline bağlı Rasulayn ilçesi kırsalında çıkan yangın Türkiye sınırına dayandı.


Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar TİGEM’e bağlı Gökçayır işletmesi karşısında yer alan Suriye’nin Rasulayn ilçe kırsalında bilinmeyenbir nedenle yaklaşık 200 dönümlük buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle birlikte büyüyen yangın Türkiye sınırına kadar geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Orman ve TİGEM’e bağlı itfaiye ekipleri Türkiye-Suriye sınırındaki yangına güvenlik duvarı üzerinden müdahale etti. Yangın Türkiye tarafına sıçramadan kontrol altına alınırken Suriye tarafındaki yangın ise büyüyerek devam ediyor. Bölgede 11 itfaiye aracıyla önlem alan ekipler Türkiye sınırını aşması ihtimaline karşı yangına müdahale etmek için hazır bekletiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 19:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kıbrıs Maraş açılacak mı son dakika Maraş kimin
    1. Kıbrıs Maraş açılacak mı son dakika..
    2. Bulgaristan'da gönül erenleri projesi..
    3. Mardin’de çıkan yangında 600 dönümlük..
    4. Fatsa’da hortum paniği
    5. KKTC'den kritik hamle: Orası açılıyor
    6. Ordu’da hortum
    7. ABD Başkanı Donald Trump, Savunma..
    8. Trabzonspor, Yusuf Sarı ile 3 yıllık..
    9. Çorlu’da çatı yangını yandaki..
    10. Mersin'de kuvvetli sağanak sele neden..
    11. Faslı yetkililer Mursi için dua etti
    12. Mersin Üniversitesi taban puanları..
    13. ABD Başkanı Trump duyurdu: Adaylıktan..
    14. Ordu’da sel sonrası çalışmalar sürüyor
    15. Trabzon’da etkili olan yağmur..
    16. Nehirde kaybolan gencin izne gelen..
    17. İnegöl’de nesli tükenmekte olan üveyik..
    18. Aydın'da kuvvetli sağanak ve fırtına
    19. Erzurum Valiliğinden AK Partili Meclis..
    20. "Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme ait..
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu canlı yayınıyla ilgili olay sözler: Resmen füze attı...
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
    Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!