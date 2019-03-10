0553 313 94 23

Suriye'de çatışma bölgelerindeki 8 Faslı ülkelerine döndü

10 Mart 2019 Pazar 19:20
Suriye'de çatışma bölgelerindeki 8 Faslı ülkelerine döndü

RABAT (AA) - Fas yönetimi, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan 8 vatandaşını geri aldı.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Fas yetkili makamları, terörle mücadeleyle ilgili uluslararası çabalara katkıda bulunma ve vatandaşlarını koruma sorumluluğunu yerine getirme gayretleri kapsamında, Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunan 8 kişilik bir grubu geri aldı." ifadeleri kullanıldı.

Faslıların ülkelerine güvenli bir şekilde dönmelerinin sağlandığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin terör olaylarına karışmış olma ihtimalleri göz önünde bulundurularak haklarında soruşturma açılacağı aktarıldı.

Fas Ulusal Güvenlik Müdürlüğü Sözcüsü Bubker Sebik, daha önce yaptığı açıklamada, Suriye ve Irak'ta DEAŞ saflarında savaşan Faslıların ülkeye geri getirilmesinin müdürlük için büyük bir sınav olduğunu belirtmişti.

Sebik, DEAŞ'a mensup bin 692 Faslı olduğunu, bunlardan 242'sinin tutuklandığını kaydetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:20
  1. deaş
  2. Fas
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk yarışını sürdürüyor
    1. Yeşilyurt Belediyespor şampiyonluk..
    2. Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar!..
    3. Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere..
    4. AK Parti'nin İskenderun mitingi
    5. Erdoğan'dan Twitter paylaşımı
    6. Teniste Gelişim Şampiyonası'na Türkiye..
    7. Marmaris Duatlonu yapıldı
    8. Başkan Adayı Şekerdağprojelerini..
    9. Cevheri’nin seçim bürosu açılışı..
    10. (Özel) Çocuk yaşta araç kullandı: 4..
    11. Akdeniz Off-Road Kupası
    12. Elazığspor’da Tufan Kelleci sezonu..
    13. TFF 3. Lig: Diyarbekirspor: 2 -..
    14. Mardin'de trafik kazası: 1 ölü, 1..
    15. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 -..
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    17. Parayı alamayınca üvey babasının..
    18. Beşiktaş-Atiker Konyaspor maçından..
    19. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya..
    20. Mustafa Sarıgül projelerini açıkladı:..
    21. AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Nil..
    22. MHP’li Yalçın: "Bu ittifak anlayışı..
    23. Şenol Güneş ıslıklandı
    24. Hentbol: Toplu sonuç
    25. Yazıcı: “Taklit edilmekten..
    26. Taraftarlardan Guti tezahüratları
    27. Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış..
    28. Mitingde 'terör propagandası'na gözaltı
    29. Suriye'de çatışma bölgelerindeki 8..
    30. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya,..
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    Yunanistan mesajı aldı: Türkiye’nin onayını almalıyız
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    İşte 8 Mart’çı sapkın kafa!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    "Kürdistan" skandalına imza atan CHP'liden pişkin savunma!
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    Teröristbaşı, kendi topuğuna sıkıyor! ‘Hazır olun eve dönme zamanı’
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...
    CHP'liler mikrofonu açık unuttu! Hem müezzine sövdüler hem de Kürdistan...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti çağrısı
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru
    Cumhurbaşkanı 2 gün önce müjdeyi vermişti… Daha şimdiden 10 bin başvuru