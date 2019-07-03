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Suriye’de bomba yüklü motosiklet patladı: 4 ölü

Suriye’nin Al-Suwayda kentinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:49
Suriye’de bomba yüklü motosiklet patladı: 4 ölü

Suriye’nin Al-Suwayda kentinde bomba yüklü bir motosikletin patlaması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.


Suriye’nin resmi haber ajansı Esad rejiminin kontrolündeki Al-Suwayda kentinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin gönderildiği de belirtildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:49
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