Suriye’de bin 109 yardım çalışanı öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), iç savaşın başlamasından bu yana 8 yıl içerisinde 872’si Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere insani yardım alanında çalışan bin 109 kişinin çatışan taraflarca öldürüldüğünü bildirdi. SNHR raporunda, Mart 2011- Mart 2019 döneminde ülkede insani yardım çalışanı bin 109 kişinin öldürüldüğü, 3 bin 984 kişinin alıkonulduğu kaydedildi.

Ağın raporunda, “Esed rejimi, iç savaşın ilk gününden itibaren ilk yardım çalışanlarını, hastaneleri, doktorları ve ilaç temin edenleri hedef alamaya başladı. Onların çalışmalarından rahatsız olan rejim güçleri, onları yakalamak için de planlar yaptı” denildi.

Rapora göre, 8 yılda rejim güçleri 872, Rus güçleri 91, DAEŞ 47, YPG 9, rejim karşıtı gruplar 35, DAEŞ karşıtı koalisyon 13 ve kimliği belirsiz taraflar 42 kişiyi öldürdü.