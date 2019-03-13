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Suriye'de bin 109 insani yardım çalışanı öldürüldü

Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana, 872'si Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere, insan yardım alanında çalışan bin 109 kişi öldürüldü - İnsani yardım faaliyeti yürüttükleri sırada alıkonulan 3 bin 984 kişi serbest bırakılmayı bekliyor - Ülkede çatışan taraflar, insani yardım çalışmaları alanında hizmeti veren merkezlere 8 yılda, 936'sı rejim güçlerince olmak üzere, bin 463 kez saldırı yaptı

13 Mart 2019 Çarşamba 13:15
Suriye'de bin 109 insani yardım çalışanı öldürüldü

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), iç savaşın başlamasından bu yana 8 yıl içerisinde 872'si Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere insan yardım alanında çalışan bin 109 kişinin çatışan taraflarca öldürüldüğünü bildirdi.

SNHR, Suriye'de 8. yılını geride bırakacak iç savaşta Mart 2011- Mart 2019 döneminde insan yardım çalışanlarına yönelik hak ihlallerine ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, söz konusu süre içerisinde ülkede insani yardım çalışanı bin 109 kişinin öldürüldüğü, 3 bin 984 kişinin alıkonulduğu kaydedildi.

Ağın raporunda, Esed rejiminin iç savaşın başladığı ilk günden itibaren insani yardım çalışanlarını hedef aldığını belirtilerek, "Rejim güçleri Mart 2011'den itibaren gösterilerde yaralananlara yardımcı olan ilk yardım çalışanlarını, hastaneleri, doktorları ve ilaç temin edenleri hedef alamaya başladı. Onların çalışmalarından rahatsız olan rejim güçleri, onları yakalamak için de planlar yaptı." ifadelerine yer verildi.

Rapora göre, 8 yıl içerisinde rejim güçleri 872, Rus güçleri 91, terör örgütü DEAŞ 47, terör örgütü YPG/PKK 9, askeri muhalifler ve rejim karşıtı gruplar 35, DEAŞ karşıtı koalisyon 13 ve kimliği belirsiz taraflar 42 kişiyi öldürdü.

- Yaklaşık 4 bin çalışan alıkonuluyor

Raporda, aynı süre içerisinde insani yardım çalışanı 3 bin 984 kişinin farklı taraflarca halen alıkonulduğu aktarıldı.

Rejim güçleri 3 bin 847, DEAŞ 78, YPG/PKK 32, askeri muhalifler ve rejim karşıtı gruplar ise 27 kişiyi alıkoymaya devam ediyor.

İnsani yardım faaliyeti yürüttükleri sırada alıkonulanlar serbest bırakılmayı bekliyor.

- İnsani yardım merkezlerine saldırı

Ağ raporunda, iç savaşın başlamasından bu yana ülkenin çeşitli bölgelerinde insani yardım alanında hizmet veren merkezlere 936'sı rejim güçlerince olmak üzere bin 463 kez saldırı yapıldığı bilgisine yer verildi.

Rejim güçleri 936, Rusya 351, askeri muhalifler ve rejim karşıtı gruplar 46, YPG/PKK'lı teröristler 4, DEAŞ'lı teröristler 27, koalisyon güçleri 16, kimliği belirsiz taraflar ise 83 kez insani yardım merkezlerine saldırdı.



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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:15
  1. deaş
  2. Esed
  3. insani yardım
  4. SNHR
  5. Suriye
  6. YPG/PKK

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