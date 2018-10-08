Suriye'de bilanço ağır! ABD ve müttefiki PKK bin 18 çocuğu öldürdü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki iç savaşın başladığı Mart 2011 tarihinden bu yana 27 bin 989 çocuğun öldürüldüğü ifade edildi.

Mart 2011 - Eylül 2018 arasındaki yılları kapsadığı belirtilen rapora göre Suriye'de 27 bin 989 çocuk ülkede savaşan güçler tarafından öldürüldü.

"En fazla çocuğu Rusya, İran ve Esed rejimi öldürdü"

Yayınlanan rakamlara göre, 22 bin 363 çocuk Esed rejimi ve İran destekli Şii milisler tarafından öldürüldü. 1804 çocuk ise Rusya tarafından öldürüldü.

Aynı raporda yer verilen diğer rakamlara göre Suriyeli muhaliflerin karıştığı çatışmalarda ölen çocuk sayısı 974 olarak ifade ediliyor.

Öldürülen 943 çocuk için 'Diğer taraf' ifadesi kullanılırken, 887 çocuğun ölümüne sebep olan taraf için ise 'Şiddet yanlısı İslami gruplar' ifadesi kullanılmış.

"ABD ve müttefiki PKK bin 18 çocuk öldürdü"

ABD güçleri ve müttefiki YPG/PKK güçlerinin ise Suriye'de toplamda bin 18 çocuğun ölümüne sebep olduğu ifade edildi. SNHR'nin rakamlarına göre, bu çocuklardan 859'u ABD koalisyonuna bağlı güçler tarafından, 159'u ise PKK tarafından öldürüldü.

SNHR tarafından yayınlanan rakamların sadece kayıt altına alınabilen ölüm vakaları olduğu biliniyor. Gerçek rakamın ise çok daha fazla olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News