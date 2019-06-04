Suriye’de bayram namazı Suriye’nin İdlib ve Halep kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı.

Suriye’nin İdlib ve Halep kentinde Müslümanlar, saldırıların gölgesinde bayram namazı kıldı.

Suriye’de Beşşar Esad rejiminin saldırılarının gölgesinde İdlib şehrinde ve Halep’in kırsal bölgelerinde Müslümanlar bayram namazını kıldı. Kılınan namazın ardından cami imamı Esad rejiminin saldırılarına karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Müslümanlar, saldırıda hayatını kaybedenler için dualar ederek, birbirleriyle bayramlaştı.

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