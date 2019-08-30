Suriye’de ateşkes kararı! Rus Savunma Bakanlığı, Suriye'nin çatışmasızlık bölgesi olan İdlib'de tek taraflı ateşkes ilan ettiğini bildirdi.

Rus Savunma Bakanlığı, Suriye'nin çatışmasızlık bölgesi olan İdlib'de tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Rus İnterfaks haber ajansının bildirdiğine göre; Rusya Savunma Bakanlığı, bölgede savaşan muhalif gruplara da ateşkese katılma çağrısı yaptı. Esad rejiminin ateşkes kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmeden üç gün sonra geldi. İki lider 27 Ağustos’ta bir araya gelmiş ve İdlib’de yaşanan son gelişmeleri masaya yatırmıştı. Kısa süre önce İdlib’e bağlı kritik önemdeki Han Şeyhun kasabası, Suriye ordusu tarafından muhaliflerden geri alınmıştı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin İdlib’deki ilerleyişi devam ederken, Türkiye’ye ait 9 ve 10 numaralı gözlem noktaları tehdit altına girmişti.

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