0553 313 94 23

Suriye’de askeri araca bombalı saldırı: 5 ölü

Suriye’nin Dera kentinde bir askeri araca düzenlenen bombalı saldırı sonucu Suriye ordusundan 5 asker öldü, 11 asker yaralandı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:58
Suriye’de askeri araca bombalı saldırı: 5 ölü

Suriye’nin Dera kentinde bir askeri araca düzenlenen bombalı saldırı sonucu Suriye ordusundan 5 asker öldü, 11 asker yaralandı.


Suriye’nin Dera kentinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda askeri araç hedef alındı. Olayda Suriye ordusundan 5 askerin hayatını kaybettiği, 11 askerin yaralandığı belirtildi. Olay yerine intikal eden sağlık görevliler, cenazeleri ve yaralıları Dera Ulusal Hastanesine tahliye etti.


Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Aralık’ta Dera kentinde bir askeri aracın saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    1. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    2. Şule Çet davasında yeni gelişme!
    3. Yayalara sabah şoku
    4. Altın fiyatları
    5. FETÖ'nün 'altın çocuğu' hapis cezasına..
    6. (Özel) Yenişehir havalimanı rekor kırdı
    7. Kaçakla mücadelede kararlı duruş
    8. Etiyopya 10. eyalet için referanduma..
    9. Kesik Baş Cinayeti Davası’nda geline..
    10. İzmir'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
    11. Bitlis Adliyesinde ‘15 Temmuz’ sergisi
    12. Erdemli Belediyesi’nin okullara..
    13. Yunan Meclisinde yemin töreni
    14. Esnaf sahredeyken çalışma alanı..
    15. HDP’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı..
    16. Genç mühendislerin diploma sevinci
    17. Babaannesini öldüren sanığın yeniden..
    18. AKUT’tan keçi kurtarma operasyonu
    19. Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü’den..
    20. Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Eski bakandan şoke eden sözler! 'Beni bitireceklerine dair mesajlar geliyordu'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’