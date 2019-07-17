Suriye’de askeri araca bombalı saldırı: 5 ölü Suriye’nin Dera kentinde bir askeri araca düzenlenen bombalı saldırı sonucu Suriye ordusundan 5 asker öldü, 11 asker yaralandı.

Suriye’nin Dera kentinde bir askeri araca düzenlenen bombalı saldırı sonucu Suriye ordusundan 5 asker öldü, 11 asker yaralandı.

Suriye’nin Dera kentinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda askeri araç hedef alındı. Olayda Suriye ordusundan 5 askerin hayatını kaybettiği, 11 askerin yaralandığı belirtildi. Olay yerine intikal eden sağlık görevliler, cenazeleri ve yaralıları Dera Ulusal Hastanesine tahliye etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 13 Aralık’ta Dera kentinde bir askeri aracın saldırıya uğradığını açıklamıştı.

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