Suriye’de anız yangını petrol kuyularına sıçradı Suriye’nin Al-Kahtaniye bölgesinde anız ve kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın petrol kuyularına sıçradı.

Suriye’nin Al-Kahtaniye bölgesinde anız ve kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın petrol kuyularına sıçradı.

Alınan bilgilere göre, Suriye’nin Haseke iline bağlı Al-Kahtaniye (Tirbesipiye) bölgesinde anız ve kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın, bölgedeki petrol kuyularına sıçradı. Türkiye’den de yaklaşık 5 kilometrelik mesafeden görülen yangın güçlükle söndürüldü.

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