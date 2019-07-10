Suriye’de anız yangını petrol kuyularına sıçradı
Suriye’nin Al-Kahtaniye bölgesinde anız ve kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın petrol kuyularına sıçradı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:47
Suriye’nin Al-Kahtaniye bölgesinde anız ve kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın petrol kuyularına sıçradı.
Alınan bilgilere göre, Suriye’nin Haseke iline bağlı Al-Kahtaniye (Tirbesipiye) bölgesinde anız ve kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın, bölgedeki petrol kuyularına sıçradı. Türkiye’den de yaklaşık 5 kilometrelik mesafeden görülen yangın güçlükle söndürüldü.
YORUM YAZ