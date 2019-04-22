0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Suriye'de alıkonulanların eş zamanlı serbest bırakılması

Dışişleri Bakanlığı:- "Astana süreci kapsamında kurulan çalışma grubu bünyesinde hazırlanan proje çerçevesinde, Suriye’de bazı kişiler serbest bırakıldı"- "Çalışma Grubu faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecek"

22 Nisan 2019 Pazartesi 21:02
Suriye'de alıkonulanların eş zamanlı serbest bırakılması

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişilerin, muhaliflerin kontrolündeki Bab’ın güneyindeki Ebu Zindin mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin alıkoydukları 9'ar kişiyi Astana süreci çerçevesinde eş zamanlı serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Astana süreci kapsamında Türkiye, Rusya ve İran’ın yanı sıra Birleşmiş Milletler’in katılımıyla kurulan Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu bünyesinde hazırlanan üçüncü proje çerçevesinde, Suriye’de muhalif gruplar ve rejim tarafından gözaltında tutulan bazı kişiler, muhaliflerin kontrolündeki Bab’ın güneyindeki Ebu Zindin mıntıkasında karşılıklı ve eşzamanlı olarak serbest bırakılmıştır. Çalışma Grubu faaliyetlerini önümüzdeki dönemde de sürdürecektir."

- İlk takas, 24 Kasım 2018'de, ikinci takas 12 Şubat'ta

Türkiye, Rusya ve İran arasında 25-26 Nisan'da yapılacak 12. Astana toplantısı öncesinde, rejim ve muhalifler, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde, Bab ilçesinin güneyinde, cephe hattındaki Ebu Zindin bölgesinde karşılıklı olarak 9'ar kişiyi salıverdi.

İki taraf arasındaki ilk takas, 24 Kasım 2018'de, ikinci takas 12 Şubat'ta gerçekleşmişti. Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde yapıldığı belirtiliyor.

Esed rejiminin cezaevlerinde en az 500 bin kişiyi alıkoyduğu biliniyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 21:02
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mali'de yeni başbakan atandı
    1. Mali'de yeni başbakan atandı
    2. Bariyerleri aşıp Irlamaz Çayı’na uçtu:..
    3. Dışişleri Bakanlığı: "Suriye’de..
    4. Sinop'ta ev yangını: 3 ölü
    5. Sağlık Bakanlığı alımları son dakika..
    6. Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 -..
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. Çavuşoğlu-Muhriddin ortak basın..
    9. Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor..
    10. Kırgızistan'da Türk film haftasının..
    11. Suriye'de alıkonulanların eş zamanlı..
    12. Ankara Valisi Şahin’den 23 Nisan mesajı
    13. Erzurum’da kar yağışı kent merkezini..
    14. Erzincan'da uyuşturucu operasyonu
    15. Ankara’da “Arşivlerimizin Gelişimi,..
    16. Özel Güvenlik sınav sonuçları son..
    17. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    18. Cezayir'de Cumhurbaşkanlığının..
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
    20. Çavuşoğlu-Muhriddin ortak basın..
    21. Galatasaraylı minik sporculardan örnek..
    22. Bu da mı organize? Şehit dayısı:..
    23. Karaca vuran kaçak avcılara ceza yağdı
    24. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
    25. Nijerya'da kızamık salgını: 17 ölü
    26. Venezuela’da elektrik krizi sürüyor
    27. ABD'nin kararı sonrası Suudi..
    28. Voleybol: Efeler Ligi play-off
    29. Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor..
    30. Kasımpaşa’dan kınama
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Parti kuracağı iddia ediliyordu! Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama
    Parti kuracağı iddia ediliyordu! Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!