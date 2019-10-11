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Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü! YPG'ye verdiler, Suriye Milli Ordusu'na ganimet oldu

ABD, Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütü YPG'ye binlerce tırla silah yardımında bulunmuştu. Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla teröristler Pentagon'un verdiği silahları kullanamadan kaçtı. Ele geçirilen füzeler, Suriye Milli Ordusu'na ganimet oldu.

11 Ekim 2019 Cuma 10:20
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü! YPG'ye verdiler, Suriye Milli Ordusu'na ganimet oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Fırat'ın doğusunun terör örgütlerinden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 3. güne girildi. Harekatta başarılı bir şekilde ilerleyen TSK, 277 teröristi etkisiz hale getirdi. Hızlı bir şekilde operasyon ilerlerken teröristlerin kullandıkları silahlar da ele geçiriliyor. Amerika'nın yıllardır silahla beslediği teröristler aldığı silahları Barış Pınarı Harekatı'nda Türk askerine karşı kullanmak istese de başarılı olamıyor. Bölgede ele geçirilen füzeler Suriye Milli Ordusu tarafından teröristlere karşı kullanılıyor.

YPG'li teröristler kullanamadan kaçtı

DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek 2015'ten bu yana YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD, binlerce tırlık yardımlarla terör örgütü YPG'yi silaha boğmuştu. Amerika'nın verdiği silahları Türkiye'ye karşı kullanmak isteyen teröristler hezimete uğradı. Bölgeyi ablukaya alan TSK ve Suriye Milli Ordusu, YPG'nin elindeki silahları ele geçirdi.

277 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 277 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında icra edilen hava harekâtıyla 9 PKK/PYD-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 277 oldu." ifadeleri kullanıldı.

YPG/PKK'lılara ait araç imha edildi

Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'da YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Araçta bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu ile beraber yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye Milli Ordusuna ait kuvvetler Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyünde YPG/PKK'lılara ait havan atışı yapan bir kamyoneti imha etti. Edinilen bilgiye göre aracın içerisindeki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsrlar da vurulmuştu.

Kara harekatı gece başlamıştı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 10:20
  1. ABD
  2. YPG
  3. Suriye Milli Ordusu
  4. silah yardımı
  5. fırat kalkanı harekatı
  6. Fırat'ın doğusu
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri

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