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Suriye'de 554 "yaşam merkezi" bombalandı

Suriye İnsan Hakları Ağı, ülkede çatışan tarafların ocak-kasım döneminde 554 yaşam merkezine saldırı düzenlediğini bildirdi

05 Aralık 2018 Çarşamba 14:33
Suriye'de 554 "yaşam merkezi" bombalandı

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de bu yılın ocak-kasım döneminde 554 yaşam merkezinin ülkedeki çatışan taraflarca hedef alındığını kaydetti.

SNHR, eğitim, cami, sağlık kurumları gibi yaşam merkezlerine düzenlenen saldırılara ilişkin rapor yayımladı.

Bu yılın ocak-kasım döneminde 554 merkezin hedef alındığı belirtilen raporda, ocakta 136, şubatta 155, martta 56, nisanda 46, mayısta 21, haziranda 38, temmuzda 21, ağustosta 15, eylülde 31, ekimde 17, kasımda ise 18 merkezin bombalandığı bildirildi.

- Geçen ay 18 merkez vuruldu

Raporda, geçen ay bombalanan yaşam merkezi sayısının ise 18 olduğu bilgisine yer verildi.

Rejim güçlerinin 2'si cami, 2'si okul ve eğitim merkezi, 1'i sivil savunma merkezi ve 2'si sığınmacı kampı olmak üzere toplam 7 yaşam merkezine saldırı yaptığı aktarılan raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın aynı dönemde bir okulu bombaladığı ifade edildi.

Rapora göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırılarında 1 sağlık merkezi zarar görürken, rejim karşıtı silahlı gruplar ise 1 okula zarar verdi.

Kimliği belirsiz tarafların ise 3'ü cami, 3'ü okul, 1'i sağlık merkezi ve 1'i de sanayi tesisi olmak üzere toplam 8 yaşam merkezine saldırı düzenlediği aktarıldı.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 14:33
  1. SNHR
  2. Suriye
  3. yaşam merkezleri

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