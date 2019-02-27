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Suriye'de 5 İran askerinin cesedi bulundu

Suriye'deki iç savaşta ölen 5 İran askerinin cesedi yapılan DNA testiyle tespit edildi

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:28
Suriye'de 5 İran askerinin cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Suriye'deki iç savaşta ölen 5 İran askerinin cesedi yapılan DNA testiyle tespit edildi.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybeden 5 İran askerinin cesedi yapılan DNA testiyle tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada kimlikleri belirlenen askerlerin Tahran eyaletinden Said Ensari ve Meysem Nazari, Kazvin'den Hamid Muhammed Rızayi, Simnan'dan Muhammed Kanberiyan'ın ve Mazendaran eyaletinden Seyit Cevad Esedi olduğu belirtilirken cenaze törenlerinin haftaya düzenleneceği kaydedildi.

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı güçlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:28
  1. DNA Testi
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