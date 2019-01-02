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Suriye'de 2018'de yaklaşık 7 bin sivil öldü

Geçen yıl bin 436'sı çocuk, bin 326'sı kadın olmak üzere toplam 6 bin 964 sivil yaşamını yitirdi

02 Ocak 2019 Çarşamba 11:39
Suriye'de 2018'de yaklaşık 7 bin sivil öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), büyük bir kısmı Beşşar Esed rejiminden kaynaklı olmak üzere Suriye'de geçen yıl 6 bin 964 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

SNHR, 2018 yılında Suriye'de yaşamını yitirenlere ilişkin yayımladığı raporunda, geçen yıl bin 436'sı çocuk, bin 361'i kadın 6 bin 964 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü bildirdi.

Raporda, Beşşar Esed rejiminin geçen yıl 713'ü çocuk, 799'u kadın 4 bin 162 sivili katlettiği bilgisine yer verildi.

Esed rejimine hava desteği sağlayan Rus güçlerinin geçen yılki saldırılarında 169'u çocuk, 118'i kadın 467 sivilin hayatını kaybettiği kaydedilen raporda, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırıları yüzünden 175'i çocuk, 118'i kadın toplam 417 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Raporda, kimliği belirsiz tarafların ise söz konusu sürede 247'si çocuk, 216'sı kadın bin 107 sivili öldürdüğü, terör örgütü DEAŞ'ın 82'si çocuk, 56'sı kadın 446 sivili öldürdüğü bildirildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın ise 29'u çocuk, 39'u kadın 285 sivili öldürdüğü belirtiler raporda. askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların ise 21'i çocuk, 15'i kadın 80 sivilin ölümüne neden olduğu aktarıldı.

- 976 kişi işkenceden öldü

SNHR, geçen yıl yüzde 97'den fazlası rejim güçlerince olmak üzere 976 kişinin işkenceden öldüğünü bildirdi.

Raporda, rejimin geçen yıl Suriye'nin çeşitli illerinde 951 kişiyi işkence ederek katlettiği bilgisine yer verildi.

YPG/PKK'lı teröristler, aynı dönemde alıkoyduğu kişilerden 10'unu, terör örgütü DEAŞ'ın ise bir kadını işkence yaparak öldürdüğü aktarıldı.

Raporda 9 kişinin askeri muhaliflerin, 5 kişinin de kimliği belirsiz tarafların işkencesi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

 

 

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 11:39
  1. deaş
  2. Esed
  3. işkence
  4. SNHR
  5. Suriye
  6. YPG/PKK

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