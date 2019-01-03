0553 313 94 23

Suriye'de 2018'de 7 bin 700'den fazla kişi alıkonuldu

Ülkede geçen yıl yüzde 70'ten fazlası Esed rejimi kaynaklı olmak üzere 7 bin 706 kişinin alıkonulduğu bildirildi

03 Ocak 2019 Perşembe 11:57
Suriye'de 2018'de 7 bin 700'den fazla kişi alıkonuldu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen yıl büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 7 bin 706 kişinin keyfi alıkonulduğunu açıkladı.

SNHR'nin Suriye'deki taraflarca alıkonulanlara ilişkin yayımladığı raporunda, geçen yıl ülke çapında 504'ü çocuk, 699'u kadın olmak üzere 7 bin 706 kişinin keyfi olarak alıkonulduğu belirtildi.

Ağın raporunda, Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin geçen yıl 355'i çocuk, 596'sı kadın 5 bin 607 kişiyi alıkoyduğu aktarıldı.

Rejim güçlerince alıkonulanların büyük kısmını, son dönemlerde rejim kontrolüne giren bölgelerde "uzlaşı" imzalayan gençlerle ülkenin kuzeyinden veya yurt dışından rejimin kontrolündeki bölgelere dönenlerin oluşturduğu kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde 83'ü çocuk, 74'ü kadın toplam 965 kişiyi sebepsiz alıkoyduğu belirtilirken, örgütün gençleri zorla silah altına almayı planladığı bilgisine yer verildi.

Terör örgütü DEAŞ 28'i çocuk, 13'ü kadın 338 kişiyi, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar da 38'i çocuk, 16'sı kadın toplam 796 kişiyi alıkoydu.

Öte yandan Suriyeli muhalif kaynaklara göre rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişi bulunuyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 11:57
  1. alıkonuldu
  2. SNHR
  3. Suriye
  4. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı cinayeti davasının ilk duruşmasında 11 sanığın beşi hakkında idam talep edildi
    1. Suudi Arabistan'da görülen Kaşıkçı..
    2. Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 622 bin..
    3. TEB ve TİM'den İhracat Seferberliği'ne..
    4. Enflasyondaki düşüşün yeni yılda da..
    5. Edirne'de 10 kişinin bir kişiyi..
    6. Memurun zamlı maaşı belli oldu
    7. Tunus'ta 2 terörist, operasyon..
    8. Samsun Milletvekili Erhan Usta,..
    9. MHP'li Erhan Usta için ihraç talebi
    10. Kaşıkçı duruşmasında 5 kişi için idam..
    11. Türkiye, Sudan'dan sonra Özbekistan'ın..
    12. KKTC’de kumarhaneye yeni makine..
    13. Çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını..
    14. TIR'la kamyon çarpıştı, TIR sürücüsü..
    15. Nijerya'da silahlı saldırılar: 18 ölü
    16. Pakistan Başbakanı Han'ın Türkiye..
    17. FETÖ savcılarına MİT elemanını deşifre..
    18. Kayserispor, ikinci yarı..
    19. Kanser nefesten teşhis edilebilecek
    20. "İran ABD ile yeniden müzakereye hazır"
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak