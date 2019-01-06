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Suriye'de 2 İngiliz askerinin DEAŞ saldırısında yaralandığı iddiası

Suriye'de görev yapan İngiliz Özel Kuvvetlerine mensup 2 askerin DEAŞ'ın füze saldırısında yaralandığı öne sürüldü

06 Ocak 2019 Pazar 01:20
Suriye'de 2 İngiliz askerinin DEAŞ saldırısında yaralandığı iddiası

LONDRA (AA) - Suriye'de görev yapan İngiliz Özel Kuvvetlerine mensup 2 askerin DEAŞ'ın füze saldırısında ciddi biçimde yaralandığı iddia edildi.

İngiltere'nin ulusal haber ajansı Press Association'ın haberine göre, DEAŞ'ın Suriye'de bu sabah gerçekleştirdiği füze saldırısında bölgede görev yapan 2 İngiliz Özel Kuvvetler askeri ciddi biçimde yaralandı.

Saldırıda bir PYD militanının da öldüğü iddia edildi.

Habere göre, yaralanan İngiliz askerleri bölgedeki ABD kuvvetleri tarafından hava yoluyla alandan uzaklaştırıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir soru üzerine, "Özel Kuvvetler hakkında yorum yapmıyoruz." açıklamasında bulundu.


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Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 01:20
  1. deaş
  2. İngiltere
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