Suriye Zirvesi yarın İstanbul’da gerçekleşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde düzenlenecek 4'lü Suriye Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Suriye Zirvesi yarın İstanbul’da

Ana gündem maddesi "Suriye meselesi" olan 4'lü zirvede, İdlib mutabakatı kapsamında yapılan çalışmalar, bölgedeki son gelişmeler, terörle mücadelede işbirliği, insani yardımlar, mültecilerin durumu ele alınacak. Sabah'ın haberine göre, Suriye'deki siyasi geçiş süreci, yeni anayasa hazırlık çalışmaları, Cenevre ve Astana süreçlerine yapılabilecek katkılar da değerlendirilecek. Zirve sonrasında 4 ülke tarafından ortak bir bildiri de yayımlanacak.

İKİLİ GÖRÜŞMELER DE GERÇEKLEŞECEK

Erdoğan, zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. İkili görüşmelerde ekonomik ilişkileri geliştirmek için atılacak adımların yanı sıra Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Erdoğan'ın Merkel ve Macron ile yapacağı görüşmelerde Türkiye'nin AB üyelik süreci de değerlendirilecek.