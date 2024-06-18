Suriye ve Rusya'dan PKK'ya şok! Seçimlere karşı çıktılar

Suriye ve Türkiye arasındaki uzlaşma girişimleri, iki ülkenin dışişleri ve savunma bakanları arasında Moskova'da yapılan toplantılara rağmen 2023 başından bu yana ilerleme kaydedemedi. Ancak Türkiye ve Suriye arasında bir süredir askıda olan normalleşme görüşmelerinin yeniden başlayabileceği iddia edildi.

TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA EN BÜYÜK FİKİR AYRILIĞI; ANKARA'NIN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, "Biz Beşar Esad'la görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı. Esad maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz, çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz." demişti.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ise, "Bizim hedefimiz, Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi fakat buna karşılık olarak Erdoğan'ın amacı ise, Türkiye'nin Suriye'deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan'ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez. Erdoğan'la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?" ifadelerini kullanmıştı.

ANKARA GİBİ MOSKOVA VE ŞAM DA ÖRGÜTÜN SEÇİM PLANINA KARŞI

Suriye, normalleşme için Türk askerinin Suriye'den çekilmesinde ısrar ederken; Londra merkezli Arap gazetesi Asharq Al-Awsat, iki ülkenin yakında Rusya'nın arabuluculuğunda bir araya geleceğini yazdı.

Gazete, Türk kaynaklara göre, normalleşme görüşmelerinin Astana formatında devam edeceğini, konunun Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le geçen hafta yaptığı görüşmede de gündeme geldiğini aktardı.

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Haberde, Putin-Fidan görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin düzenlemeyi planladığı ve ağustos ayına ertelenen seçimlerin de ele alındığı belirtildi.

Kaynaklar; Türkiye gibi Rusya ve Suriye'nin de bu sözde seçime karşı olduğunu ve bu nedenle Ankara-Şam hattında bir anlaşma sağlanabileceğini ifade etti.