Suriye uyruklu vatandaşlara karşı halkı galeyana getiren 1 kişi gözaltına alındı Kayseri’de sosyal paylaşım sitesi üzerinden Suriyeli vatandaşlara karşı halkı galeyana getiren 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de sosyal paylaşım sitesi üzerinden Suriyeli vatandaşlara karşı halkı galeyana getiren 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Suriye uyruklu vatandaşlara karşı halkı galeyana getirecek protesto içeriklieylem çağrısı yapan M.B. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. ’Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ suçundan işlem yapılan M.B., Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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