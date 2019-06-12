0553 313 94 23

Suriye uyruklu vatandaşlara karşı halkı galeyana getiren 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de sosyal paylaşım sitesi üzerinden Suriyeli vatandaşlara karşı halkı galeyana getiren 1 kişi gözaltına alındı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:19
Suriye uyruklu vatandaşlara karşı halkı galeyana getiren 1 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de sosyal paylaşım sitesi üzerinden Suriyeli vatandaşlara karşı halkı galeyana getiren 1 kişi gözaltına alındı.


Kayseri’de, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Suriye uyruklu vatandaşlara karşı halkı galeyana getirecek protesto içeriklieylem çağrısı yapan M.B. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. ’Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ suçundan işlem yapılan M.B., Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa
    1. Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin..
    2. Bilecik Belediyesi’nden ‘Önce Yaya’..
    3. İstenmeyen yağlara soğuk çözüm
    4. Süper Lig devinden flaş karar! Kulüp..
    5. Tozman köyü felaketin eşiğinden döndü
    6. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu..
    7. Borsada endekslerin değişimi
    8. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    9. Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları..
    10. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    11. Başkan Sever TÜBİTAK Bilim Fuarı’na..
    12. Borsada günlük işlemler (2)
    13. "Meçhule giden kitaplar adreslerini..
    14. Deniz manzaralı esrar balkonu
    15. İnönü’de çocuk akademisi açıldı
    16. B12 eksikliği sinir sistemini etkiliyor
    17. Borsada günlük işlemler (1)
    18. İnegöl’de deprem tatbikatı
    19. Yıl sonu öğrenci sergisi beğeni topladı
    20. Sıtma alarmı! Milyonlarca kişi tehdit..
    21. Mülteci ve Türk çocukları etkinlikte..
    22. Havada trafik arttı, gecikme azaldı
    23. Gümüşhane Yeni Şehir Stadyumu’nda..
    24. DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 18..
    25. Jandarma 180’nci yaşını kutlayacak
    26. Engelli araç şarj istasyonunu..
    27. ADÜ Öğretim Üyesine ‘Seçkin Hakem’..
    28. Park halindeki araçta çıkan yangın..
    29. "Çocuklarımızın geleceği için asla ve..
    30. Piyasalarda gün ortası
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!